La Diputación de Málaga impulsa la celebración en Estepona del IV ITF Women's Open de tenis

Presentación del IV ITF Women's Open de tenis, que se celebra en Estepona - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga impulsa la celebración en Estepona (Málaga) del torneo internacional de tenis femenino IV ITF Women's Open, que tendrá lugar del 18 al 24 de mayo en las instalaciones del club Bel Air del municipio, donde se darán cita 48 de las mejores jugadoras de Andalucía, España y el mundo, dos de ellas malagueñas.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, junto a la concejala de Estepona y diputada provincial Salomé Hidalgo; el director del Club Bel-Air como director del evento, Sergio Gómez Checa; el director técnico de la Federación Andaluza de Tenis, Sebastián Tobaruela, y representantes de las empresas patrocinadoras.

El ITF Estepona Women's Open es puntuable para el ranking mundial (WTA) de la International Tennis Federation. La competición reunirá a jugadoras profesionales de todo el mundo, con rankings aproximados entre el puesto 200 y el 1.000, y contará con un cuadro final de 32 jugadoras y una fase previa de 48.

El diputado ha valorado el crecimiento del ITF Women's Open desde su primera edición, y ha recordado que la Diputación lo apoya desde sus inicios ya que se trata de "una cita clave del circuito Word Tennis Tour que ayuda a posicionar a la provincia como un referente del tenis internacional".

La competición se desarrollará bajo la normativa oficial de la ITF y contará con un equipo arbitral internacional que garantizará los más altos estándares deportivos.

En esta cuarta edición, el torneo experimenta un importante crecimiento, duplicando su dotación económica: tras repartir 15.000 dólares en premios en la edición anterior, este año alcanzará los 30.000 dólares, lo que permitirá atraer a jugadoras de mayor nivel dentro del circuito profesional.