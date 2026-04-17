La Diputación de Málaga organiza unas jornadas sobre revistas de la Generación del 27 con conferencias, teatro y música

La Diputación de Málaga organiza unas jornadas sobre las revistas de la Generación del 27 con conferencias, teatro y música - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga, a través de su Centro Cultural Generación del 27, organiza del 21 al 23 de abril 'Las revistas literarias de la Generación del 27 (1926-1936)', unas jornadas en torno a las revistas vinculadas al desarrollo del grupo de creadores considerado como la Edad de Plata de la cultura española.

En concreto, se celebrarán en el Centro Cultural MVA y serán de entrada libre hasta completar aforo. Así lo ha dado a conocer el vicepresidente y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, que ha explicado que las jornadas forman parte de los actos conmemorativos del centenario de la Generación del 27, y que servirán de antesala para la apertura, el 23 de abril en el MVA, de una gran exposición sobre los 100 años de Litoral, la revista malagueña que sirvió de altavoz para los autores del 27.

Además, ha destacado "la necesidad de poner en valor y analizar el papel jugado por las revistas literarias y sus colecciones de libros en la difusión de la obra de la Generación del 27".

En este sentido, ha recordado "la aportación decisiva" de la Revista Litoral, impulsada por los poetas Emilio Prados, Manuel Altolaguirre y José María Hinojosa.

Las jornadas contarán con la participación de siete especialistas de reconocido prestigio en toda España y con la puesta en escena de dos espectáculos poéticos: 'Artilogios' y 'Las mujeres del 27'.

PROGRAMA

La conferencia de apertura, titulada 'Cartografía de las revistas literarias del 27 en España', será pronunciada por el profesor e investigador José María Barrera, coordinador de las jornadas. A continuación, María Dolores Gutiérrez Navas impartirá la ponencia 'Las revistas malagueñas del 27'.

Para completar la primera sesión, el Centro Cultural MVA recibirá la visita del actor Oswaldo Felipe, quien dará rienda suelta al espectáculo de teatro poético 'Artilogios'. Durante su puesta en escena, música, malabares e ilusionismo verbal se aliarán con llamativos artilugios para acompañar poemas de María Elena Walsh, Federico García Lorca, Gloria Fuertes, Gerardo Diego, Elsa Bornemann, Antonio Rubio y Oswaldo Pai.

La programación se reanudará el miércoles, 22 de abril, por la tarde con tres nuevas conferencias. A las 17,00 horas, tomará la palabra Francisco Javier Díez de Revenga para impartir la ponencia 'Las revistas murcianas del 27'. Una hora después, José Luis Puerto se adentrará en 'Las revistas castellanas del 27'.

Y, finalmente, las revistas del poeta Gerardo Diego serán analizadas por José Luis Bernal en una intervención denominada 'De La cotorra a Carmen y Lola'.

Asimismo, el jueves 23 de abril, a las 17,00 horas, Manuel J. Ramos Ortega hablará sobre la proliferación de estas publicaciones en el sur durante su conferencia 'Escila y Caribdis. Dos revistas andaluzas del 27: Mediodía e Isla'. Sin salir de la relación de Andalucía con este fenómeno literario, Andrés Soria Olmedo se referirá a las 18,00 horas a las revistas granadinas vinculadas a la Generación del 27.

Finalmente, a las 19,00 horas, se celebrará el espectáculo poético-musical 'Las mujeres del 27'. La actriz y cantante Natalia Calderón se pondrá al frente de una propuesta que aboga por rescatar del olvido a las mujeres de la Generación del 27. Y, sobre el escenario del centro cultural de calle Ollerías, se desplegará un proyecto que apuesta por la poesía en vivo, la diversidad cultural y el jazz en castellano.