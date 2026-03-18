Diputación de Málaga pide al Gobierno acelerar la reconexión directa por AVE con seguridad para trabajadores y viajeros

Sesión plenaria en la Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha dado luz verde este miércoles a dos mociones --de PP y Vox, respectivamente-- que tienen como objetivo principal, por un lado instar al Gobierno a adoptar todas las medidas necesarias para acelerar los trabajos del talud afectado en Álora y restablecer lo antes posible la conexión ferroviaria directa por alta velocidad de la provincia con seguridad para trabajadores y pasajeros; y por otro, pedir ayudas económicas a las empresas y autónomos afectados por la situación.

Así, la moción del grupo 'popular' ha contado con el respaldo unánime de todos los grupos y además del primer objetivo expuesto, también insta al Ejecutivo a informar de forma transparente y periódica sobre la evolución de los trabajos y los plazos previstos; y a elaborar y ejecutar un plan integral de inversiones en infraestructuras ferroviarias que garantice mantenimiento, modernización y seguridad de la red ferroviaria, con especial atención a la prevención de incidencias, mejora de la puntualidad y fiabilidad del servicio.

La moción también pide al Gobierno reforzar las inversiones en infraestructuras de movilidad en la provincia teniendo en cuenta el peso estratégico del turismo, el comercio y la actividad empresarial en la economía provincial; e insta al Ejecutivo a incrementar las inversiones destinadas al mantenimiento y modernización del servicio de Cercanías, garantizando que los recursos generados por el servicio se reinviertan en la mejora de trenes, estaciones e infraestructuras.

La moción de Vox que también abordaba el problema de la desconexión de la provincia por alta velocidad ha salido adelante por unanimidad en todos sus puntos, excepto en uno. Así, han sido aprobados los que piden al Gobierno una línea extraordinaria de compensaciones económicas a empresas y autónomos de la provincia afectados por la interrupción del AVE; a articular un procedimiento administrativo ágil que permita a las empresas y autónomos afectados acreditar y reclamar los perjuicios económicos sufridos.

La moción de Vox también pide tanto al Gobierno de España como a la Junta ayudas extraordinarias para empresas y autónomos; y al Ejecutivo le pide una campaña de promoción turística extraordinaria para recuperar la imagen de Málaga como destino turístico.

El grupo 'popular' también ha visto salir adelante por unanimidad, y admitiendo una enmienda del PSOE, su moción por la que pide la implantación de un régimen especial de exención del IVA para autónomos con ingresos anuales inferiores a 85.000 euros.

Y el PSOE ha contado el respaldo de todos los grupos --si bien Vox ha rechazado el primero de los acuerdos-- para sacar adelante su moción para que la Diputación exprese su rechazo a la ubicación actual del proyecto de la planta de hidrógeno verde en la zona de La Joya en Antequera "por su incompatibilidad con la protección ambiental, patrimonial e hídrica del entorno", toda vez que se encuentra junto al área de El Torcal.

De otra parte, y gracias al respaldo de los votos favorables del PP, el grupo Vox ha visto prosperar su moción para que se prohíba el acceso a dependencias de la Diputación con el rostro oculto parcial o totalmente por prendas como el nicab o el burka. PSOE y Con Málaga han votado en contra.

El portavoz de Vox, Antonio Luna, ha señalado en la exposición que "nuestros barrios cambian para peor en muchos aspectos, y esto se debe a la migración masiva descontrolada" y ha resaltado que estas prendas referidas son "la expresión de una ideología que considera a la mujer un ser inferior al que obliga a ocultarse".

Por su parte, la diputada 'popular' Antonio Ledesma ha sintetizado la posición de su grupo señalando: "Sí a garantizar la identificación y la seguridad en los espacios públicos, sí a proteger la dignidad y la igualdad de las mujeres, pero siempre desde la legalidad, la proporcionalidad y la convivencia".

La moción de Con Málaga sobre la postura que debe defender la Diputación frente al actual panorama bélico internacional desatado tras el ataque de EEUU e Israel ha provocado divisiones en los votos, que se han realizado propuesta por propuesta, siendo la única aprobada por unanimidad la que defiende el compromiso de la institución provincial con la paz, el respeto al Derecho Internacional y la resolución diplomática de los conflictos.

También a prosperado con todos los votos menos el de Vox, el relativo a manifestar el rechazo a cualquier estrategia internacional basada en la imposición militar y la vulneración del Derecho Internacional.

Y PP y Vox han hecho prevalecer sus votos para rechazar condenar la escalada bélica impulsada por EE.UU e Israel contra Irán y exigir una desescalada inmediata del conflicto; y mostrar el apoyo a las iniciativas diplomáticas impulsadas desde el Gobierno de España para promover una solución pacífica y multilateral al conflicto.

Y el PP ha impuesto su mayoría para rechazar los puntos en los que las posturas de Con Málaga, PSOE y Vox se han alineado para pedir, también sin éxito, instar a la Junta de Andalucía para proteger a la ciudadanía andaluza frente a las consecuencias económicas derivadas de la escalada bélica internacional; a pedir actuaciones de apoyo a sectores y familias afectadas por el aumento de costes energéticos; e instar a la Junta a controlar la cadena alimientaria para garantizar que el valor añadido no se concentre exclusivamente en los intermediarios.

El PSOE no ha conseguido hacer prosperar su moción relativa al modelo de funcionamiento del Patronato de Recaudación; y Con Málaga solo ha conseguido sacar adelante algunos de los puntos de su moción referidos al acuerdo con Mercosur.

De otra parte, la Tribuna de Alcaldes del pleno ha acogido la exposición del regidor de Teba, Cristóbal Corral, quien ha abordado el problema de la vivienda en la provincia. Así, ha criticado que la intervención pública en esta materia "es prácticamente residual y, mientras tanto, crece la presencia de inversores, compradores extranjeros y grandes tenedores de viviendas", a lo que ha añadido el problema de las familias para el acceso a la financiación.

Corral ha pedido una política provincial de vivienda "más ambiciosa" y ha propuesto que los ayuntamientos creen sus propios registros de demandantes de vivienda, que la Diputación actúe en el parque de vivienda existente, un programa provincial que identifique las viviendas disponibles y que dote a los ayuntamientos de herramientas jurídicas para actuar, y que se incrementen las ayudas a la rehabilitación de inmuebles.