Diputación de Málaga pide al Gobierno una reunión para abordar "el colapso" de la A-7 y le acusa de "mirar a otro lado"

Archivo - El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, en una foto de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha solicitado al Gobierno central una reunión para abordar "el colapso de la autovía del Mediterráneo", la A-7, especialmente entre Málaga este y el municipio malagueño de Rincón de la Victoria y ha acusado al Ejecutivo central de "mirar para otro lado" ante esta situación.

Así lo ha dicho Salado en réplica a una respuesta parlamentaria del Ministerio de Transportes a la propuesta que hizo la Diputación con los ayuntamientos de Málaga y Rincón de la Victoria para atajar estos atascos, en la que el ministerio dice que la iniciativa tiene "un nivel de detalle insuficiente y plantea soluciones que, en varios casos, no cumplen la normativa técnica de la Red de Carreteras del Estado", según la información adelantada por Málaga Hoy.

Para Salado, "es mejor poner sobre la mesa soluciones sencillas para mejorar el tráfico que abandonar a los conductores a su suerte", en referencia a la serie de alternativas que se presentaron al Ministerio de Transportes para mejorar la circulación y aliviar los atascos en la A-7.

Así, en una nota remitida a Europa Press, el presidente de la Diputación ha apuntado que "la seguridad vial está por encima de cualquier otro criterio técnico" y ha añadido que "el colapso de la A-7 también está poniendo en peligro a los conductores". "Siempre se pueden admitir actuaciones excepcionales cuando se justifiquen por seguridad vial", ha afirmado.

"La peor opción es no hacer nada, mirar para otro lado, como está haciendo el Gobierno. Los miles y miles de conductores malagueños que sufren a diario el colapso de la A7 y de sus accesos saben que urge reformarlos y ampliarlos", ha manifestado Salado, quien ha lamentado que el Ministerio "no haya respondido directamente a la propuesta realizada por la Diputación y los ayuntamientos de Málaga y Rincón de la Victoria, sino a través de una respuesta parlamentaria".

Según el presidente provincial, esto es "una clara muestra del desprecio del Gobierno a la provincia y a sus instituciones", punto en el que ha recordado que en septiembre de 2025 se presentaron una serie de alternativas a corto plazo para descongestionar el tráfico en la A-7, actuaciones que se cuantificaron en 14 millones de euros.

El estudio, realizado por la consultora Andaluza de Modelado e Ingeniería (AMEI), planteaba actuar en siete enlaces de entrada y salida a la autovía con soluciones como rediseñar y realizar nuevas estructuras en los ramales de acceso a la A-7, duplicar los carriles de salida y en algunos casos construir glorietas para ordenar mejor el tránsito de vehículos.

En concreto, se proponía actuar en siete enlaces: El Limonar, Pedregalejo, El Palo, la Cala del Moral, Rincón de la Victoria, Benagalbón y Añoreta.

Salado ha insistido en la necesidad de acometer "soluciones a corto plazo que ayuden a paliar los efectos de los atascos actuales hasta que se lleven a cabo otras actuaciones de mayor alcance, que exigirán plazos de tiempo más elevados, para resolver los problemas estructurales de la movilidad en la zona este de la capital y en Rincón de la Victoria".

"La propuesta que hicimos partía de la necesaria colaboración institucional, del interés general de los ciudadanos, y era una propuesta constructiva, en positivo", ha explicado Salado, quien ha instado al ministerio a mantener una reunión y avanzar "de una vez por todas para mejorar la movilidad en la provincia".