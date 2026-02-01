Diputación de Málaga programa una agenda cultural protagonizada por el II Congreso Agustín Penón y Federico García Lorca

Cartel del II Congreso Agustín Penón y Federico García Lorca. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha programado una variada agenda cultural para la próxima semana protagonizada por el II Congreso Agustín Penón y Federico García Lorca, que se celebrará en el Centro Cultural MVA del 2 al 4 de febrero.

Según ha detallado la Diputación en una nota, continúa los actos conmemorativos del centenario de la Generación del 27 con la celebración del II Congreso Agustín Penón y Federico García Lorca, que se desarrollará del 2 al 4 de febrero en el Centro Cultural MVA (calle Ollerías, 34). Además de conferencias y mesas redondas, se han organizado diferentes actividades de música, teatro, poesía y visitas guiadas.

Las actividades organizadas por el Centro Cultural de la Generación del 27 de la Diputación de Málaga, que se desarrollarán en el MVA arrancarán el lunes 2 de febrero con una visita a la imprenta SUR a las 12.00 horas. Será para un máximo de 20 personas y las inscripciones pueden realizarse a través del correo electrónico correo@penonyosorio.es o llamando al teléfono 677 40 74 32.

La tarde del lunes habrá dos conferencias. La primera, de Emilio Peral, catedrático de Literaturas Hispánicas y Bibliografía de la Universidad Complutense de Madrid, sobre 'Un Federico íntimo según Penón' y otra de Carmen Morente, maestra de Enseñanza Primaria por la Normal de Magisterio de Granada, sobre 'Mi descubrimiento de Agustín Penón y Federico García Lorca a través de Marta Osorio'. Los actos del primer día se cerrarán del con el espectáculo teatral 'El eco mudo de la barbarie en una maleta', con Virginia Nölting y Miguel Olmedo.

El martes 3 de febrero se iniciarán las actividades a las 12,30 horas con una visita a la Subdelegación del Gobierno, edificio que albergó el hotel Hernán Cortes, en el que veraneó García Lorca (inscripciones a través de correo@penonyosorio.es y del teléfono 677 40 74 32). Y ya por la tarde, en el MVA, Antonio Carreira, doctor en Filología Románica por la Universidad Complutense de Madrid, hablará sobre 'La conferencia de García Lorca sobre Góngora, un siglo después'.

Posteriormente, se proyectará un resumen del documental 'La Maleta de Penón' y finalizará la jornada con el espectáculo de poesía, música y videoarte 'Mecánica del llanto', a cargo de Silvia Penas y Jesús Andrés.

El miércoles 4 de febrero, empezará a las 17,00 horas con una conferencia de Mario Hernández, editor de la obra literaria y gráfica de García Lorca, sobre 'Una boca rizada de dompedro... Flores y floreros lorquianos (1928-1936)'. Posteriormente, se presentará un adelanto de la próxima edición de 'Agustín Penón y Federico García Lorca. Una biografía' (Alvarellos Editora), de Juan Carlos García de Polavieja, en cuya edición colaborará también el centro de la Generación del 27.

Seguirá una mesa redonda con la participación de Marta González Novo, Henrique Alvarellos, José Javier García Montero y Delfina Alonso. Y los actos concluirán con el espectáculo de poesía y música 'Claro de Luna', con José Manuel Garzón y Anna Francesch.

BIBLIOTECA CÁNOVAS DEL CASTILLO

El miércoles 4 de febrero, a las 17,00 horas, la Biblioteca Cánovas del Castillo ofrece una nueva cita de consultoría educativa o laboral para sus usuarios de la mano de Jorge Álvaro Recena. Durante las sesiones, de 40 minutos de duración, se abordarán planes para la gestión del cambio y del tiempo y técnicas de estudio y de productividad, y se generarán planes de trabajo individualizados, ofreciendo herramientas contra la procrastinación y aportando técnicas que mejoren la productividad a través de diferentes métodos, técnicas y recursos de gestión del tiempo.

Para participar en las actividades de la Biblioteca Cánovas del Castillo es necesario realizar una reserva previa en https://www.malaga.es/bibcanovas/inscripciones/actividades/

Por otro lado, 'The Silent Entertainers Band' traen su espectáculo al ciclo Entrance del Centro Cultural María Victoria Atencia el próximo 5 de febrero a las 20,30 horas. La banda interpretará en directo 'El Maquinista de la General' de Buster Keaton. Entrada con invitación disponible desde el 2 de febrero a las 100,00 horas en culturama.cliqueo.es

David Vento y la epopeya humana 'Neanderthal' llenan de música, teatro y belleza el Auditorio del MVA. El espectáculo llega el viernes 6 de febrero, a las 20,30 horas. La obra es el resultado de unir danza, circo y música original en directo para contar sin palabras la historia del ser humano, para entender y sentir qué hay de la esencia del hombre primitivo en el hombre de hoy. Entrada con invitación disponible desde el 2 de febrero a las 10,00 horas en culturama.cliqueo.es

MÚSICA EN LA PROVINCIA

El cuarteto de cuerda Ars Nova y la saxofonista Elisa Urrestarazu traen por primera vez a España el programa 'Divertimento', que gira en torno a la pieza 'Guernica' del checo Alexej Fried. Será el viernes 6 de febrero, a las 20,00 horas, en el Centro Cultural Villa de Nerja. Entrada gratuita.

El 7 de febrero, a partir de las 16.00 horas, la charanga Sí o Ké lleva al Parque de la Escalerilla del municipio de Algarrobo su espectáculo 'La fiesta llegó a tu calle'. Sí o ké es una de las charangas más activas y dinámicas de la provincia de Málaga ya que proponen una forma alternativa de disfrutar de la música a pie de calle, con una actuación en la que se busca, en todo momento, la interacción con el público, convirtiéndose éste en la pieza fundamental del evento.

En cuanto a exposiciones, el espacio expositivo de la Diputación (calle Pacífico, 54) acoge la muestra de la Asociación de Artistas Plásticos de Málaga (Aplama) 'Presencias 60. Málaga en el corazón del arte', que puede visitarse hasta el 27 de febrero. La exposición está compuesta por 56 obras que van de la figuración a la abstracción, desde la instalación a la pintura, pasando por la fotografía o la escultura. Entrada libre. Horario de visitas de lunes a viernes de 10,00 a 21,00 horas. Festivos cerrado.

El Centro Cultural MVA acogerá hasta el 20 de marzo la exposición 'Las ciudades de Machado y la generación del 27', con las ilustraciones del pintor Daniel Parra y comisariada por Carlos Aganzo. La muestra está compuesta por los originales de las cincuenta ilustraciones que el pintor Daniel Parra publicó en su día en el libro 'Las ciudades de Machado' en la editorial Tintablanca, junto al poeta y periodista Carlos Aganzo, y que recorren la vida del autor de Campos de Castilla desde Sevilla a Collioure, pasando por Madrid, París, Soria, Baeza, Segovia, Rocafort y Barcelona. La exposición podrá visitarse en el MVA de lunes a viernes, de 10,00 a 21,00 horas, festivos cerrado.

Los días 3 y 17 de febrero, y 3 y 17 de marzo, a las 20,00 horas, se realizarán visitas guiadas, de hasta 20 personas. Para acudir es necesario solicitar la invitación, indicando nombre y apellidos, día seleccionado, número de personas, correo electrónico y número de teléfono de contacto a g27@malaga.es.

La sala de exposiciones del MVA recibe del 5 de febrero al 3 de abril la obra más introspectiva de Daniela Miazzo, unas piezas que invitan a la reflexión y que parten de una mirada hacia adentro para que cada espectador se pueda reconocer en ellas desde fuera. La exposición podrá visitarse de lunes a viernes, de 10,00 a 21,00 horas, festivos cerrado