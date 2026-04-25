La Diputación de Málaga programa una decena de actividades culturales para la próxima semana

El concierto de Anaut en el centro MVA de la calle Ollerías de la capital es una de las propuestas culturales de la Diputación de Málaga para la próxima semana. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha programado diversas actividades culturales para la próxima semana, tanto en la capital como la provincia, que contemplan conferencias, talleres, actuaciones musicales, y exposiciones, entre otras.

Así, Culturama y el Ateneo de continúan con su ciclo de conferencias 'Málaga y la Mar' con una charla sobre el pasado del puerto de Málaga con el historiador Francisco Cabrera Pablos. La ponencia 'La ciudad de Málaga y su puerto a lo largo de la Historia'', organizada por la vocalía de Patrimonio Marítimo, cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial a través de Culturama. Será el martes 28 de abril, a las 19,00 horas, en el salón de actos del Ateneo y la entrada es libre hasta completar aforo.

El Ciclo de Escritoras malagueños actuales del Ateneo y Culturama pone el foco en la narrativa de Presina Pereiro. El jueves 30 de abril a las 19,30 horas tendrá lugar en el Salón de Actos del Ateneo de Málaga la segunda sesión del III Ciclo de escritoras/es malagueños actuales, titulada 'La narrativa de Presina Pereiro', actividad organizada por Culturama y la Vocalía de Literatura, Narrativa y Ensayo del Ateneo de Málaga. La entrada es libre hasta completar aforo.

De otra parte, la banda madrileña Anaut presenta en el auditorio del MVA su disco 'Perro Verde' el 30 de abril, a las 20.30 horas. Se trata del cuarto LP de la banda madrileña. Con 'Perro Verde', el trío madrileño formado por Alberto Anaut (voz, guitarras), Gabri Casanova (teclados) y Javi 'Skunk' (batería, coros) se propone ampliar su audiencia, sin dejar de sorprender a quienes los han acompañado a lo largo de sus 13 años de trayectoria. Entrada con invitación disponible en culturama.cliqueo.es, desde el 27 de abril a las 10,00 horas.

Durante todo el año 2026, salvo en los meses de junio, julio y agosto, la Biblioteca Cánovas del Castillo ofrece un servicio exclusivo de consultoría educativa y/o laboral para sus usuarios de la mano de Jorge Álvaro Recena. La siguiente sesión de esta actividad será el 30 de abril, a las 17.00 horas. Para participar es necesario realizar una reserva previa en https://www.malaga.es/bibcanovas/inscripciones/actividades/

CULTURAMA EN LA PROVINCIA

Emilio Ortigosa lleva su espectáculo musical 'Dos tamborileros' al Valle de Abdalajís el próximo 30 de abril. A las 17,30 horas saldrá desde la ermita del Santísimo Cristo de la Sierra para realizar un recorrido por el municipio. También actuará el domingo 3 de mayo a 8.30 horas con salida desde la iglesia de Cartaojal, localidad de Antequera.

Sin duda la flauta y el tamboril han sido instrumentos utilizados desde hace siglos, aunque su uso más extendido y popular es el acompañamiento musical de los peregrinos que realizan el Camino del Rocío. Hoy en día, se ha hecho popular en cualquier romería, cruces de mayo, alboradas, procesiones, y danzas de la provincia de Málaga. La entrada es libre.

Por otra parte, La Carpa Teatro invitará a los más pequeños a reír, a reflexionar y a celebrar la diferencia con su espectáculo 'Súper Raritos', que llegará a la Casa de la Cultura de Almáchar el 1 de mayo a las 18,00 horas.

El 2 de mayo a las 17,00 horas, los hermanos Ortigosa visitan el municipio de Campillos con su espectáculo 'Formato íntimo'. El Parque Recreativo Monte Calvario recibe a José Manuel 'Lolo' y Emilio Ortigosa Carranque, este dúo de Rincón de la Victoria ofrecen variado repertorio musical desde temas propios, versiones con un toque flamenco para que el público participe con ellos, incluyendo las mejores sevillanas, rumbas, etcétera.

Los asistentes a la XLVII Semana Cultural de Benagalbón 2026 podrán escuchar los temas pop y rock más conocidos de la música en español de la mano de Radio Vinilo que actuará en la Plaza de la Iglesia de Benagalbón el 2 de mayo a partir de las 22.30 horas. La animación seguirá en la plaza con la música del Cuarteto Antídoto, a partir de las 00.30 horas.

El grupo es conocido por su versatilidad y capacidad para interpretar una amplia gama de estilos musicales. Su repertorio incluye música clásica, música popular, éxitos contemporáneos, bandas sonoras de películas y mucho más. La entrada es libre.

EXPOSICIONES

Hasta el 17 de mayo el MAD de Antequera acoge la creación del artista argentino afincado en Málaga Andrés Montesanto. La muestra 'El lenguaje del hormigón' reúne 17 esculturas realizadas con este material como protagonista y con las que ahonda en la relación con el hormigón a lo largo de su trayectoria artística.

Y con ocasión del Centenario de la Revista Litoral la Diputación de Málaga, a través del Centro Cultural Generación del 27, el MVA acoge una gran exposición para conmemorar los cien años de una de las revistas de poesía, arte y pensamiento más influyentes de la lengua española.

'Litoral cien años. Generación del 27-Generación Litoral' quiere ser el mejor homenaje que se le puede rendir a esta publicación que nació en noviembre del 26 y que ha logrado sobrevivir y mantenerse viva en sus diferentes etapas hasta la actualidad. Fundada en Málaga en 1926 por los poetas Emilio Prados y Manuel Altolaguirre, se convirtió en el órgano de expresión principal de la Generación del 27.

Poetas como Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Rafael Alberti y tantos otros que conforman esa generación, publicaron en sus suplementos sus primeros libros de poemas. En estas primeras etapas colaboran artistas de la talla de Pablo Picasso, Juan Gris o Salvador Dalí y escriben autores como Federico García Lorca o Juan Ramón Jiménez.

La exposición permanecerá abierta hasta el 26 de junio y la entrada es libre hasta completar aforo. El horario de visitas es de lunes a viernes de 10,00 a 21,00 horas. Festivos cerrado.