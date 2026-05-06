La Diputación de Málaga publica la convocatoria del XVI Certamen de Pintura Evaristo Guerra

La Diputación publica la convocatoria del XVI Certamen de Pintura Evaristo Guerra - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga abre una nueva convocatoria del Premio de Pintura Evaristo Guerra correspondiente a 2026, que se puede consultar en el Boletín Oficial de la Provincia del 6 de mayo.

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 15 de julio, inclusive. Se trata de un certamen que lleva el nombre del conocido pintor veleño y está organizado por la institución provincial en colaboración con el Ayuntamiento de Vélez-Málaga.

La XVI edición de este premio cuenta con una dotación económica de 3.000 euros para el primer premiado, de 1.000 euros para el ganador del primer accésit y de 500 euros para el ganador del segundo accésit.

Las solicitudes se presentarán en dos fases, ambas obligatorias. La fase 1: Las solicitudes de participación incluirán el anexo I (formulario de inscripción. Ejemplar para la organización) y anexo II (fotografía de la obra), y se remitirán, previamente a la presentación de la obra, en el plazo señalado, mediante el Registro Electrónico de la Diputación de Málaga (sede.malaga.es/registro-electronico/); y el registro electrónico común (reg.redsara.es/); en las oficinas de Correos.

También en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero; o en la oficina de asistencia en materia de registros de la Diputación Provincial de Málaga o en alguna de las siguientes, siempre que se encuentren conectadas en el Sistema de Interconexión de Registros (SIR): Administración General del Estado o Administración de las comunidades autónomas, o entidades que integran la Administración local, u órganos públicos y entidades integrantes del sector público institucional.

Los anexos a utilizar serán descargables desde la web de Culturama (www.malaga.es/culturama/), desde la página web de la Delegación de Cultura de la Diputación de Málaga (https://www.malaga.es/delegacioncultura/), y desde la web del Ayuntamiento de Vélez-Málaga (https://www.velezmalaga.es/).

En cuanto a la fase 2 han señalado que una vez remitida la solicitud (fase 1), las obras se entregarán personalmente o remitidas por agencias de transporte, debidamente embaladas y protegidas con material reutilizable, en la Concejalía de Cultura y Patrimonio Histórico (plaza de la Constitución, número 1, edificio El Pósito, Vélez-Málaga).

Junto con la obra, se deberán aportar los anexos III.1 (ejemplar para el interesado) y III.2 (ejemplar para pegar en el dorso de la obra), han señalado desde la Diputación en un comunicado.

El certamen está abierto a todos los artistas mayores de edad de cualquier nacionalidad y que no hayan sido premiados en ediciones anteriores. Solo se podrá presentar una obra por autor, única y original, que no haya sido presentada antes a ningún concurso. La temática y técnica son libres, y la obra no debe ir firmada. En caso de ser premiada, se requerirá al autor para que la firme en el acto de entrega del premio.

El jurado del concurso siguiendo criterios de calidad artística, realizará una preselección de las obras recibidas para su exposición del 24 de septiembre al 31de octubre de 2026 en la sala de exposiciones del Convento de San Francisco de Vélez-Málaga. La obra ganadora pasará a formar parte de la colección de la Diputación Provincial de Málaga.

La convocatoria del concurso se encuentra publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 85, de 6 de mayo de 2026. Las bases pueden consultarse en el Boletín Oficial de la Provincia número 83, de 30 de abril de 2024.