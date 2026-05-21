Diputación de Málaga reconoce a la 'Fundación AK Antonio Guerrero' con el Premio Provincial por la Participación Social

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MÁLAGA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha concedido el 'Premio Provincial por la Participación Social 2025', dotado con 10.000 euros, a la 'Fundación AK Antonio Guerrero' en una gala celebrada este jueves en el Auditorio Edgar Neville. En el mismo acto, once entidades finalistas han recibido también una distinción.

El presidente de la institución provincial, Francisco Salado, ha entregado el premio al presidente de la 'Fundación AK Antonio Guerrero', Antonio Guerrero. Se trata de una entidad creada en 2018, surgida de la 'Plataforma de Atención Temprana de Andalucía', que tiene una sede en Pizarra y cuyo principal objetivo es la integración de las personas con diversidad funcional, así como la garantía de cobertura de sus necesidades desde que nacen y durante toda su vida.

Cuenta con un comité científico compuesto por personas expertas en las áreas de la ciencia, la salud, la educación, la neurociencia, el trasplante de órganos, la psicología, la pedagogía y la fisioterapia.

Algunos de sus fines son promocionar y desarrollar iniciativas para la atención, formación, recuperación, protección e integración social de las personas afectadas por trastornos en su desarrollo y discapacidad física o psíquica.

Así como proporcionar asesoramiento legal y ayuda de carácter orientador, asistencial o psicológico para los familiares; crear unidades o centros, especialmente de atención temprana, para la asistencia integral de niños con problemas de desarrollo o riesgo de padecerlos; y financiar proyectos de investigación.

Durante el acto, Salado ha destacado el papel de las entidades que trabajan en proyectos de atención a la ciudadanía y que desarrollan acciones sociales en municipios menores de 20.000 habitantes.

"La labor que realizan es encomiable, por ejemplo, en actuaciones de salud, acompañamiento y bienestar, también en protección y cuidados en el hogar, y en proyectos de inclusión y reinserción social para abrir nuevas puertas a personas o colectivos vulnerables", ha añadido.

Salado ha explicado que el objetivo del premio es destacar y poner en valor las mejores iniciativas, acciones y proyectos llevados a cabo a favor de la participación e inclusión de la población por personas físicas o asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro que contribuyen a "construir una sociedad más justa e igualitaria".

Asimismo ha incidido en que la Diputación de Málaga continuará apoyando de manera decidida al tercer sector, como se refleja en la convocatoria de subvenciones de este año, abierta hasta el 1 de junio y dotada con 1,7 millones de euros, el doble que la dotación del año pasado.

Las ayudas se concederán para financiar tanto el desarrollo de proyectos de intervención y acción social en los pueblos como las inversiones que realicen las entidades para la mejora de su equipamiento y para la adquisición o adaptación de vehículos.

ENTIDADES FINALISTAS

En la gala también se han concedido distinciones a las once finalistas. En el apartado dedicado a salud, acompañamiento y bienestar, se ha reconocido el trabajo de estas entidades: 'Asociación Malagueña de Familiares y Afectados de Esclerosis Múltiple', 'Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental Costa del Sol', 'Asociación de Familiares de Alzheimer Andalucía' y 'Asociación Botikaeducasaluss'.

En el ámbito de la inclusión, reinserción y nuevas oportunidades, han recibido una distinción la 'Asociación Avance Positivo', la 'Asociación DYAR', la 'Asociación Casa Menga' y la 'Fundación Prolibertas'.

Por último, en el bloque dedicado a hogar, dignidad y protección, las entidades distinguidas han sido: 'Nuevo Hogar Betania', 'Asociación Málaga Acoge' y 'Asociación Alhelí'.