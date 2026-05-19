La Diputación de Málaga redobla su apoyo a entidades sociales de la provincia con líneas de ayuda de 1,7 millones

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, en rueda de prensa. - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga vuelve a apostar por el apoyo a las entidades del tercer sector de la provincia y dedica este año casi 1,7 millones de euros a asociaciones, fundaciones y entidades sociales sin ánimo de lucro que trabajan en proyectos de atención a la ciudadanía que desarrollen acciones sociales en municipios menores de 20.000 habitantes.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha presentado este martes la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, que se publicó ayer en el Boletín Oficial de la Provincia, dirigida a entidades del tercer sector, que pueden presentar solicitudes desde este martes hasta el 1 de junio.

Salado ha destacado que este año "se duplicarán las ayudas respecto a las del año pasado y se situarán en 1.696.600 euros". Inicialmente, en la convocatoria se habían contemplado 996.600 euros, pero a esa cifra se añadirán otros 700.000 euros de los remanentes de tesorería de 2025.

Además, ha recalcado que es "fundamental e imprescindible" el trabajo de apoyo y atención a la ciudadanía que llevan a cabo estas entidades, especialmente en los pueblos más pequeños de la provincia.

"Gracias a sus actuaciones se mejora la calidad de vida y el bienestar de las personas, centrándose principalmente en colectivos vulnerables o en personas en riesgo de exclusión social. De ahí que queramos seguir potenciando nuestra colaboración y contribuyendo a fortalecer ese tejido social", ha agregado.

De igual modo, el presidente de la Diputación ha detallado que esta convocatoria de subvenciones contempla dos líneas de ayuda: para el desarrollo de proyectos sociales en los pueblos más pequeños de la provincia y para la mejora de los medios necesarios para que las entidades desarrollen su trabajo.

Por un lado, para el desarrollo de proyectos de intervención y acción social vinculados al ámbito de actuación de las entidades sociales, cada entidad beneficiaria puede obtener una ayuda máxima de 20.000 euros. El importe a repartir en este ámbito es de 1.326.600 euros.

En este caso, serán subvencionables los gastos de personal, de servicios profesionales o técnicos, de difusión y publicidad, así como el material no inventariable o gastos de alquiler o arrendamiento de espacios, equipos u otros materiales para uso exclusivo de la actividad del proyecto o actividad subvencionada.

Por otra parte, ha detallado, hay otra línea de ayudas, dotada con 370.000 euros, destinada a inversiones para equipamiento y adquisición o adaptación de vehículos. Si se trata de inversión en equipamiento, el importe máximo por entidad será de 18.000 euros. Y si la ayuda se solicita para la compra o adaptación de vehículos de la entidad, la cuantía máxima será de 40.000 euros.

Así, Salado ha explicado que se van a desarrollar reuniones comarcales para explicar de forma más detallada el contenido de la convocatoria a las asociaciones de toda la provincia, y ha puesto el acento en que estas subvenciones reflejan el compromiso de la Diputación de Málaga para potenciar la labor de las asociaciones.

El año pasado, 110 entidades presentaron propuestas para acceder a las ayudas y se concedieron subvenciones a 39 sobre proyectos relacionados con inserción sociolaboral, envejecimiento activo y saludable, alfabetización digital y orientación e información a enfermos de diferentes patologías y a sus familiares.

También, como reconocimiento al trabajo que realizan, cada año la Diputación de Málaga convoca el Premio Provincial por la Participación Social, un galardón dotado con 10.000 euros, con el que se ponen en valor las iniciativas de particulares, asociaciones, fundaciones y ONG en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. Además, ha recordado que este próximo jueves se celebrará la gala de entrega del premio y de menciones de 2025.

OTRAS AYUDAS

Por otro lado, Salado ha recordado que los 1,7 millones de euros que se destinan a las entidades del tercer sector se enmarcan dentro del paquete de actuaciones que la Diputación de Málaga dedica a familias, ciudadanía y colectivos vulnerables, y que implica a diversas delegaciones de la institución.

Al respecto, se ha referido a que se dedican 300.000 euros a la adecuación de viviendas para personas mayores y con discapacidad, cuya convocatoria está abierta hasta el 8 de junio; y ha detallado otras ayudas ya aprobadas este año: 350.000 euros, para el 'cheque bebé'; otros 350.000 euros para acciones en materia de igualdad de género para asociaciones de mujeres y ayuntamientos; y 900.000 euros para ayudar a personas vulnerables de municipios pequeños de la provincia.

En definitiva, ha concluido, "estos datos reflejan que una de las prioridades de la Diputación de Málaga es la atención de las personas para contribuir a una provincia más justa e igualitaria. Y en ese empeño sabemos que, además de nuestras actuaciones, tenemos que contar con el apoyo y las capacidades de las entidades del tercer sector para llegar a todos los rincones de la provincia".