Diputación de Málaga sigue la mejora de la carretera entre Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande con 238.000 euros

La segunda fase de actuación en la vía, tras las obras del año pasado, incluye el asfaltado de la calzada y la limpieza de cunetas

ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Málaga lleva a cabo una nueva fase de obras de mejora en la carretera MA-3300, que une los municipios de Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande en el Valle del Guadalhorce. En este caso, la actuación, adjudicada por 238.590,01 euros a Canteras de Almargen, SL, se desarrolla en un tramo de unos tres kilómetros, en el término municipal de Alhaurín de la Torre.

La diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, ha visitado este jueves las obras junto al alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, y ha explicado que los trabajos consisten en el extendido de una capa de aglomerado asfáltico para proporcionar mayor seguridad vial en la conducción y comodidad para la circulación.

Además, se limpian y perfilan las cunetas que se encuentran terrizas y, finalmente, se realizará la señalización horizontal con el repintado de las líneas de borde en toda su longitud.

Atencia ha incidido en que la primera fase de actuaciones de refuerzo de firme en la MA-3300 se ejecutó el año pasado con un desembolso de casi 226.000 euros, y ha anunciado que se está redactando para 2026 el proyecto de mejora de otro tramo de tres kilómetros por un importe de 300.000 euros.

Estas actuaciones forman parte de los planes de refuerzo de firme que lleva a cabo desde hace cuatro años la Diputación de Málaga. En el que se está ejecutando durante este año se actúa en 63 kilómetros de 18 carreteras con una inversión de 5,2 millones de euros.