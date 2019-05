La Diputación podría seguir siendo del PP con un pacto con Cs al sumar ambos mayoría absoluta

Publicado 27/05/2019 2:10:10 CET

Los resultados electorales de este domingo podrían dejar la Diputación, de nuevo, en manos del PP, que logra 15 diputados; y si sumase los dos de Ciudadanos. Ambos obtendrían la mayoría absoluta, que está en 16, según los primeros datos. El PSOE tendría 12, uno más que en la actualidad; y Adelante Málaga, dos. Málaga Ahora sale de la institución provincial.

De 2015 a 2019 la institución malagueña ha estado gobernada por el PP, con 15 diputados. El PSOE ha tenido once, dos Izquierda Unida, uno Málaga Ahora y dos Ciudadanos, aunque a escasos meses del fin del mandato renunció su portavoz, Gonzalo Sichar, dando entrada al siguiente en la lista de la formación naranja y que pasó directamente al grupo de no adscritos al no pertenecer ya al partido de Albert Rivera.

El partido más votado en la provincia malagueña tras las elecciones de este domingo ha sido el PP, por delante de PSOE. La provincia volverá a contar en este mandato que se inicia con 31 diputados provinciales --con lo que la mayoría absoluta sería de 16--: 16 por el partido judicial de Málaga, nueve por el de Marbella; tres por el partido judicial de Vélez-Málaga; dos por el de Antequera y un representante del partido judicial de Ronda.

La clave está en los partidos judiciales más grandes --Málaga y Marbella--, donde se juega el mayor número de diputados, concretamente 25. Además, en la comarca de Antequera, a la que corresponden dos y que hasta ahora se repartían PP y PSOE.

El hecho de no elegirse a los representantes con voto directo ha dificultado que los partidos realizaran estimaciones sobre la institución provincial, es más, fuentes de las fuerzas políticas admitían que existían "muchas incógnitas" respecto al Gobierno de este organismo supramunicipal, que lleva ocho años gobernado por el PP, los primeros cuatro con mayoría absoluta y los restantes con Cs como socio de investidura.