La Diputación reconocerá los mejores proyectos sociales de Málaga con el del Premio por la Participación Social

El diputado de Centros Asistenciales, Tercer Sector y Cooperación Internacional, Francisco José Martín, en rueda de prensa. - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga convoca una nueva edición del Premio Provincial por la Participación Social, un galardón dotado con 10.000 euros, con el que se reconoce las iniciativas, acciones y proyectos sociales de particulares, asociaciones, fundaciones y ONG en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia.

Las candidaturas se pueden presentar hasta el martes 12 de mayo, inclusive. Así lo ha dado a conocer el diputado de Centros Asistenciales, Tercer Sector y Cooperación Internacional, Francisco José Martín.

Al respecto, ha destacado que "este certamen se convoca para reconocer la labor de las entidades sociales a favor de los derechos, la inclusión, la participación comunitaria y el bienestar de las personas de los municipios más pequeños de la provincia, ya que es fundamental el papel que desempeñan ayudando a detectar las necesidades de los sectores más vulnerables de la sociedad".

En este sentido, Martín ha recordado que pueden optar a este premio "tanto personas físicas como asociaciones, fundaciones y ONG que fortalezcan, consoliden y dinamicen la vida asociativa y participativa de la provincia de Málaga, aunque éstas no podrán presentar sus propias candidaturas, sino deberán ser terceras personas o entidades quienes las propongan".

Pueden presentarse candidaturas en los siguientes ámbitos: atención a personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, de mejora de sus capacidades, su autonomía y su calidad de vida, de prevención de enfermedades y de investigación e innovación.

También pueden optar candidaturas de defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia y de prevención de situaciones de desprotección, así como las destinadas a mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores, a fomentar el envejecimiento activo y a promover una imagen positiva de los mayores en los medios de comunicación y redes sociales.

De igual modo, pueden presentarse candidaturas relacionadas con el voluntariado, con la promoción de la igualdad real y efectiva del colectivo Lgtbi y con la mediación, la integración y la inclusión sociolaboral de las minorías étnicas y personas en riesgo de excusión.

Finalmente, también son elegibles las candidaturas sobre buenas prácticas ligadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030, como acciones contra la pobreza y la desigualdad y a favor de la vida saludable, la educación inclusiva, equitativa y de calidad y las oportunidades de aprendizaje.