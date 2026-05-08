Diputación y UMA acercan gestión pública local a universitarios con una experiencia piloto e inmersiva en Benarrabá

La Diputación y la UMA acercan la gestión pública local a los universitarios con una experiencia piloto e inmersiva en Benarrabá - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Málaga da un paso decisivo en su compromiso por conectar el talento académico con la realidad del interior de la provincia organizando este viernes una experiencia piloto de inmersión rural en el ámbito universitario en Benarrabá (Málaga), en el que han participado más de 80 estudiantes del Grado de Gestión y Administración Pública de la Facultad de Marketing y Gestión de la Universidad de Málaga.

Se trata de una jornada técnica y formativa titulada: 'Práctica de campo en el municipio de Benarrabá: Análisis de la gestión pública frente al desafío de la despoblación'.

Esta actividad se desarrolla en colaboración con la Universidad de Málaga, enmarcándose en una extensión práctica del 'I Seminario Interdisciplinar del Grado en Gestión y Administración Pública' dirigido por la profesora Elisa I. García Luque.

El objetivo es apostar por una formación inmersiva e interdisciplinar del alumnado, conectar el rigor académico con la realidad social, permitiéndoles conocer en primera persona los problemas reales y los instrumentos de lucha contra la despoblación puestos en marcha por las Administraciones Públicas en el interior de la provincia. Esta prueba piloto pretende consolidarse, replicarse en los próximos cursos académicos e incorporar a más municipios.

RELEVO GENERACIONAL Y GESTIÓN LOCAL

El objetivo de este encuentro es que los futuros egresados del Grado en Gestión y Administración Pública de la Universidad de Málaga comprendan que la coordinación entre la Diputación y los ayuntamientos es útil para fijar a la población, ya que la gestión eficiente y equilibrada de los fondos públicos permite a los pueblos seguir avanzando.

Por su parte, la UMA prepara a quienes en el futuro tomarán decisiones en las distintas Administraciones Públicas y la Diputación de Málaga, con este tipo de colaboraciones, facilita que esa formación sea práctica y lo más cercana a la realidad.

PROGRAMA

El programa de la jornada se ha dividido en tres bloques de alto contenido técnico y práctico. La primera sesión ha abordado la 'Arquitectura Financiera del Ayuntamiento ante la Despoblación'.

En ella participaron expertos como Pilar Castro López, profesora de Derecho Administrativo de la UMA, para analizar los retos de los servicios públicos locales; le siguió Juan Francisco Gómez Cabello, técnico del Servicio de Empleo de la Diputación de Málaga, que se centró en la gestión de proyectos europeos en municipios menores de 20 mil habitantes; y Juan Jiménez Macías, gerente del GDR Sierra de las Nieves, explicando la colaboración público-privada.

Asimismo, la técnico del Ayuntamiento de Benarrabá, Mónica González Ruiz, ha mostrado de forma práctica cómo se equilibra un presupuesto municipal y se garantizan los servicios obligatorios mediante la tramitación de subvenciones.

Posteriormente, los estudiantes conocerán la faceta más innovadora del municipio. Bajo el epígrafe 'Smart Village y Nómadas Digitales en Benarrabá' visitarán la sede del Nodo, dependiente de La Noria y proyectos punteros como 'Treehub', la Comunidad Energética local o la experiencia de la asociación 'Rooral' para la atracción de economía digital al entorno rural.

En este contexto, el personal técnico del Servicio de Atención al Despoblamiento explicará los instrumentos de colaboración que la institución provincial mantiene con el Ayuntamiento de Benarrabá.

La jornada concluirá en la emisora local 'Onda Color: la radio del Genal', con un programa en directo para extraer conclusiones y resolver interrogantes, seguido de una visita a las instalaciones de la industria del corcho y la planta de peletización de la localidad.

Esta jornada se ha organizado bajo la dirección conjunta del servicio de Innovación Social y Despoblamiento de la Diputación de Málaga, y de Elisa I. García Luque, profesora Titular del Área de Derecho Financiero y Tributario y coordinadora del Grado en Gestión y Administración Pública de la Universidad de Málaga.