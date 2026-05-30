El Distrito Churriana de Málaga capital cuenta con un jardín dedicado a Fernando Prini Betés

El alcalde de Málaga en la inauguración del jardín dedicado a Fernando Prini Betés. - AYUNTAMIENTO MÁLAGA

MÁLAGA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El diseñador cofrade Fernando Prini Betés (Málaga 1961-2025) cuenta desde ahora con un jardín ubicado en el Distrito Churriana de la capital malagueña, concretamente en la calle Acacias, en la barriada de Guadalmar.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a los concejales delegados del distrito Churriana, Cultura y Patrimonio Histórico, Fiestas y Sostenibilidad Medioambiental, Borja Vivas, Mariana Pineda, Teresa Porras y Penélope Gómez, respectivamente, ha asistido este sábado a la inauguración de este espacio, con la presencia también de familiares y amigos de Fernando Prini.

Fernando Prini Betés tenía una formación de carácter autodidacta y desde muy joven creaba imágenes relacionadas con el mundo del arte religioso y cofrade. Se formó como ingeniero técnico industrial por la Universidad de Málaga y fue empleado desde 1988 en la multinacional DENSO TEN (antes Fujitsu), han informado desde el Ayuntamiento en una nota.

Desde los 21 años realizó diversos trabajos relacionados con la Semana Santa para cofradías y hermandades de la capital y de la provincia, entre los que se incluyen coronas, ráfagas, sayas, tocas, túnica o estandartes.

Además, participó en los diseños de los tronos de las vírgenes de la Caridad, Monte Calvario y Carmen de El Perchel, además de los cristos del Amor, Humildad y Paciencia y el Señor Resucitado, o los palios y mantos de distintas imágenes, entre otros. Por último, en su biografía destaca también su trabajo como dibujante, siendo autor de numerosos retratos y estampas cofrades.

La solicitud para este especio fue presentada a la Comisión de Calles el 27 de noviembre de 2025 por las tres hermandades a las que pertenecía, como son la Archicofradía de la Pasión, la Archicofradía de los Dolores de San Juan y la Real Hermandad del Rocío de Málaga, filial de Almonte. La resolución del nombre y la ubicación definitiva se aprobó el 22 de enero de 2026.