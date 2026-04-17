El distrito Cruz del Humilladero de Málaga acoge la gala benéfica 'Enamórate de Alcer'

La concejala delegada del distrito Cruz del Humilladero, Teresa Porrasm junto a la presidenta de ALCER, Pepi Gómez, informan sobre la gala benéfica 'Enamórate de Alcer' - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El distrito Cruz del Humilladero de Málaga capital acoge el domingo, 19 de abril a las 12,00 horas, la celebración del evento benéfico 'Enamórate con Alcer' en la caseta municipal Los Prados 'Manolo Moreno'.

La concejala delegada del distrito Cruz del Humilladero, Teresa Porras, junto a la presidenta de Alcer, Pepi Gómez, ha informado en la mañana de este viernes del evento.

Este encuentro solidario, que la entidad viene organizando desde 2014, y tiene como objetivo garantizar la continuidad de los servicios de atención integral dirigidos a personas con Enfermedad Renal Crónica y sus familias.

Desde sus inicios, el evento ha contado con el respaldo del Ayuntamiento de Málaga, a través del distrito Cruz del Humilladero, un apoyo que se mantiene en la actualidad junto a la colaboración de numerosas empresas y entidades malagueñas comprometidas con la labor social de Alcer Málaga.

La asociación ofrece una amplia cartera de servicios orientados a mejorar la calidad de vida de las personas con Enfermedad Renal Crónica, entre los que destacan la atención psicológica, social, laboral, nutricional y fisioterapéutica.

Además, dispone de un banco de alimentos para familias en situación de vulnerabilidad, un piso de acogida para pacientes desplazados por trasplantes o consultas médicas, programas de paciente experto y diversas campañas de sensibilización sobre hábitos saludables y Donación de Órganos y Tejidos.