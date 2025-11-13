Dos actuaciones de la Guardia Civil en la AP-7 en la Costa del Sol se saldan con la aprehensión de 54 kilos de droga

Dos personas detenidas en est (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres que circulaban por la carretera AP-7 de la costa en la provincia de Málaga, en dos actuaciones que han permitido la aprehensión de una importante cantidad de droga oculta en el interior de los vehículos que conducían, en total 54 kilos de marihuana y hachís.

Según el relato de la Benemérita recogido en un comunicado, la primera detención tuvo lugar en Mijas, donde agentes de Seguridad Ciudadana interceptaron un vehículo que levantó sospechas. Tras identificar al conductor, un hombre de 44 años, los agentes encontraron en el coche una bolsa oculta con 20 tabletas de hachís, con un peso de 2.031 gramos. El individuo fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública.

La segunda detención se produjo en Manilva, donde miembros del Grupo de Acción Rápida (GAR) detuvieron un coche en la autopista AP-7, sentido Málaga. El conductor, un varón de 38 años, transportaba 52 envoltorios de plástico, cada uno con aproximadamente un kilo de cogollos de marihuana, haciendo un total de más de 50 kilogramos.

Según confirma la Guardia Civil en el referido comunicado, ambos detenidos, junto a la droga incautada, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.