Dos detenidas por robar 150 euros a dos turistas en Málaga capital ofreciéndoles claveles

Publicado 20/03/2019 13:48:09 CET

La Policía Local advierte de un repunte de este tipo de hurtos y recuerda que el intento de vender claveles o romero es ya denunciable

MÁLAGA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres, conocidas como 'claveleras', al dedicarse a ofrecer claveles o romero en la mayor parte de los casos a turistas ancianos a cambio de dinero, aprovechando además para robarles; han sido detenidas por agentes de la Policía Local de Málaga después de sustraer 150 euros a dos turistas belgas que se encontraban descansando en un banco del Parque de la capital.

Los efectivos de la Jefatura de Policía de Barrio Distrito Centro de la Policía Local de Málaga han arrestado a las dos mujeres, de 34 y 39 años y nacionalidad española, y con un amplio historial delictivo a sus espaldas, como presuntas autoras de un delito de robo con violencia, además de denunciarlas administrativamente por infringir el artículo 28 de la Ordenanza de Convivencia, sancionado con hasta 500 euros de multa.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 15.00 horas del pasado domingo 17 de marzo cuando dos turistas de nacionalidad belga, un hombre de 78 años y su hija de 48, que se encontraban tranquilamente sentados en un banco del Parque de Málaga, fueron abordados por las dos mujeres, colocándole una de ellas una flor en la solapa al hombre para pedirle una propina a cambio, accediendo este de buena voluntad y sacando su cartera para darle algo.

En ese momento, según ha indicado la Policía Local en un comunicado, en un claro reparto de funciones, parece ser que la otra mujer se puso delante de la hija de la víctima, haciendo pantalla para que no pudiera ver cómo la otra mujer metía la mano en la cartera de su padre y extraía de ella un total de 150 euros.

Al percatarse de la maniobra, el anciano agarró a la mujer, iniciándose un forcejeo entre las partes, consiguiendo ambas arrestadas zafarse y huir, si bien fueron finalmente alcanzadas por la víctima y su hija con la ayuda de testigos que se encontraban en el lugar de los hechos. De nuevo se produjo un nuevo forcejeo entre el anciano y la presunta autora del robo, que llegó a arañar en la mano al hombre para intentar irse y quedarse con el dinero.

Entre todas las personas que se encontraban ayudando a la víctima lograron que la mujer le devolviese 50 euros, si bien los otros 100 desaparecieron sin rastro, han añadido desde la Policía Local que, tras conocer a través de la Sala 092 los hechos se desplazaron al lugar.

Una vez allí se entrevistaron por separado con la víctima y su hija, y con las presuntas autoras, ambas conocidas por los agentes debido a su amplio historial delictivo. Además, lo manifestado por las víctimas, fue corroborado por varios testigos de los hechos que también fueron identificados.

En cuanto al hombre, fue trasladado por otra dotación de agentes de la Policía Local de Málaga que acudieron en apoyo a un centro médico para ser asistido, afirmando tanto él como su hija que permanecerían en Málaga hasta este miércoles 20 de marzo.

Ante los hechos, los policías locales procedieron a la detención de ambas reseñadas, así como a su traslado a dependencias policiales, siendo, posteriormente, puestas a disposición judicial. Por otro lado, los agentes levantaron acta de denuncia, en este caso de carácter administrativo, por infracción al artículo correspondiente de la Ordenanza de Convivencia.

AMPLIO HISTORIAL DELICTIVO Y REPUNTE DE LAS 'CLAVELERAS'

Desde la Policía Local han destacado que la presión policial, social y mediática sumada a la gran colaboración ciudadana, ha hecho que este tipo de delitos se haya reducido en la ciudad de Málaga. No obstante, los agentes han detectado que, pese a no llegar a niveles de hace años, se está reactivando uno de los mecanismos más conocidos para cometer hurtos o robos, las conocidas como 'claveleras', es decir, mujeres que se acercan a los turistas ofreciéndoles flores o romero a cambio de una limosna, buscando con ello no solo la dádiva, sino el sustraerles la cartera, dinero de la misma u otras pertenencias.

Ambas detenidas cuentan con un amplio historial delictivo. De hecho, una de ellas ha sido sorprendida por la Policía Local de Málaga en varias situaciones similares, entre ellas en agosto de 2009 por robo con violencia a dos turistas de origen polaco; el 8 de abril de 2011 tras ser sorprendida hurtando la cartera a una turista irlandesa de 64 años; el 11 de enero de 2012 tras intentar robar la cartera a dos turistas de nacionalidad rusa y 46 y 73 años ofreciéndoles claveles.

A todo ello se le suma que ha sido denunciada en acta por infringir la Ordenanza de Convivencia en más de 70 ocasiones y en cerca de 20 por falta de desobediencia, han precisado.

La otra arrestada también ha sido sorprendida en varias ocasiones, entre ellas en un hurto perpetrado a una pareja de turistas alemanes, igualmente con el modus operandi de utilizar claveles.

La Policía Local ha recordado que la simple conducta de intentar vender romero o claveles es denunciable, aun cuando no sean sorprendidas cometiendo hurtos o robos.