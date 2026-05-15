Dos detenidos tras cometer ocho robos con violencia y herir a una persona con una pistola táser en Torremolinos (Málaga)

Imagen de una cadena de oro robada. - POLICÍA NACIONAL

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

Los agentes de la Policía Nacional han detenido a dos jóvenes, de 18 y 22 años, por su presunta responsabilidad en un cúmulo de robos con violencia en el barrio de La Carihuela, en Torremolinos (Málaga), de los cuales, una persona ha resultado herida tras recibir una descarga eléctrica con una pistola táser.

Según ha informado el Cuerpo en una nota, se han esclarecido ocho asaltos en los que los sospechosos, que actuaban de manera coordinada en equipos de dos a tres personas, asaltaban a turistas extranjeros, arrancándoles de un tirón las joyas que ostentaban, después de varias artimañas de distracción y acometida.

Tras la intimidación ejercida sobre sus objetivos, una de las víctimas denunció sufrir la descarga eléctrica de una pistola táser. Por ello, la autoridad judicial competente ha decretado el ingreso en prisión provisional de uno de los arrestados.

La investigación, asumida por agentes del Grupo I de Delincuencia Urbana de la Comisaría de Torremolinos-Benalmádena, se ha centrado fundamentalmente en identificar y localizar a los responsables de unos asaltos que reunían un mismo modus operandi y zona de actuación.

Los robos, concentrados en La Carihuela desde el mes de marzo y hasta fechas recientes, habían generado alarma social en la localidad malagueña. Según las diligencias practicadas, los sospechosos, que actuaban en equipo, se desplazaban desde la capital malagueña para abordar a extranjeros de vacaciones en Torremolinos. Los sospechosos se repartían diversos roles en los asaltos.

Así, según ha detallado mientras uno de ellos distraía al turista, sus compinches, con violencia, arrebataban las joyas al objetivo, teniendo predilección por el oro; en una ocasión llegaron a emplear una pistola táser.

Las averiguaciones llevaron a seguir la pista de las piezas denunciadas como sustraídas, que los sospechosos daban salida en comercios de compraventa de oro, donde fueron recuperadas tres cadenas de oro que uno de los investigados había vendido.

Finalmente, fruto de las diligencias practicadas, incluidos reconocimientos fotográficos de alguna de las víctimas respecto a sus asaltantes, permitieron poner nombre y apellidos a los investigados.

La Policía Nacional ya ha detenido, en Torremolinos, al principal investigado, de 18 años, partícipe en los ocho hechos delictivos, y a un compinche, en labores de apoyo y venta de efectos sustraídos, localizado en Estepona (Málaga). No obstante, la investigación continúa abierta.