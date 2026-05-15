Dos detenidos tras detectar en Málaga una célula dedicada a la estafa con cargos fraudulentos en cuentas de víctimas

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MÁLAGA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detectado en la provincia de Málaga una célula criminal dedicada presuntamente a las estafas a través de cargos fraudulentos en las tarjetas bancarias de particulares. Dos personas han sido detenidas in fraganti en una gasolinera de El Limonar, tras ser sorprendidas adquiriendo cupones prepago --destinados a compras en Internet--, mediante los datos confidenciales, previamente clonados, de las tarjetas bancarias de las víctimas.

El importe defraudado supera los 6.000 euros, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado. Los agentes han intervenido a los sospechosos 67 tickets prepago, valorados en conjunto en 6.300 euros, que adquirieron en estaciones de servicio en las localidades malagueñas de Rincón de la Victoria, Benalmádena, Marbella, Coín y Málaga, con cargos a las cuentas bancarias de las víctimas.

Se tratan de unos vales de recarga que incorporan un código de 16 dígitos y permiten completar compras online por el saldo que ostentan, sin necesidad de usar nuevamente una tarjeta bancaria.

La denominada operación 'Balato', llevada a cabo por investigadores de la Comisaría de Distrito Este, en Málaga, ha permitido detectar una célula de una organización criminal que sustraía, con distintas estratagemas, las claves de las tarjetas bancarias de las víctimas.

Los dos sospechosos, ambos de 20 años, se desplazaban por la provincia en vehículo de alquiler y tomaban importantes medidas de seguridad.

En el momento de las detenciones, uno de los sospechosos aguardaba en el exterior de una estación de servicio en El Limonar, con funciones de apoyo a su compinche. En el interior del establecimiento, el segundo investigado, que mantenía contacto con el primero a través de un sistema de pinganillos, adquiría los cupones prepago.

Para el abono de los vales, utilizaba un teléfono móvil, ya dispuesto con los datos de las tarjetas clonadas. La Policía Nacional intervino a los sospechosos, además de los tickets prepago, siete teléfonos móviles, 6.245 euros en efectivo y un vehículo de alquiler.

Los investigadores han esclarecido por el momento dos denuncias. Hay una afectada en la localidad malagueña de Benalmádena y otro perjudicado en Lora del Río (Sevilla). La investigación continúa abierta.