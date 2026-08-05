Dos detenidos por secuestrar, torturar y robar a un ciudadano yemení en Torrox

Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Puesto Principal de la Guardia Civil de Torrox- Algarrobo han llevado a cabo una investigación en la que han sido detenidas dos personas y una tercera continúa en búsqueda y captura por el secuestro, tortura, robo y lesiones a un ciudadano yemení en Torrox Costa, en el municipio malagueño de Torrox.

Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de mayo cuando los guardias civiles tuvieron conocimiento de una persona que se encontraba en una estación de servicio de término municipal de Torrox, presentando graves lesiones en el rostro.

Así, personados en el lugar, fue identificado un ciudadano de nacionalidad yemení que tenía el rostro severamente desfigurado a consecuencia de los golpes recibidos, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Por ello, ante la gravedad de las lesiones, fue solicitada la asistencia sanitaria de urgencia siendo trasladado en ambulancia hasta el Hospital Comarcal de la Axarquía. Por la gravedad de su estado fue derivado hasta el Hospital Regional Universitario de Málaga donde quedó ingresado.

Una vez entrevistados con la víctima, éste les narró como tres individuos lo habrían abordado en Torrox Costa, introduciéndole en un vehículo a la fuerza y llevándolo hasta una zona despoblada conocida como 'Pago de la Dehesa', donde los agresores lo retuvieron contra su voluntad, lo amenazaron de muerte con un arma de fuego, le propinaron una brutal paliza y le sustrajeron una importante cantidad de dinero en efectivo.

Tras la agresión, lo abandonaron en un descampado desde donde logró desplazarse hasta la estación de servicio más próxima para solicitar auxilio. Tras las gestiones llevadas a cabo, fue posible la identificación del vehículo utilizado por los agresores y posteriormente la identificación de los mismos, siendo reconocidos por la víctima como los autores de los hechos.

Para su localización se cursaron señalamientos policiales de búsqueda y detención contra todos ellos, siendo detenidos dos de ellos el pasado 30 de mayo por una patrulla de los Mossos D' Esquadra en la localidad de Barcelona.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición judicial por los delitos de detención ilegal, amenazas de muerte con arma, robo con violencia y lesiones graves, continuándose las gestiones para la localización y detención del tercer implicado.