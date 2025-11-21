Dos detenidos por tráfico internacional de drogas desde España con destino Francia y China

Guardia Civil y Agencia Tributaria detienen a dos personas dedicadas al tráfico internacional de drogas desde España y con destino Francia y China. - MINISTERIO DEL INTERIOR

MÁLAGA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil junto con el Servicio de Vigilancia Aduanera de Agencia Tributaria ha realizado dos operaciones conjuntas que han concluido con la detención de dos personas y otra persona investigada por su presunta implicación en un delito de tráfico de drogas, a través de empresas de mensajería que tenía su origen en la provincia de Málaga y destino China y varias regiones de Francia.

Así lo ha dado a conocer el Ministerio de Interior en un comunicado, en el que detalla que la primera de las investigaciones se inicia en el mes de marzo del presente año tras detectar el envío de cinco paquetes desde una empresa de mensajería ubicada en la provincia de Sevilla, en cuyo interior se aprehendieron distintas cantidades de cogollos de marihuana.

El trabajo conjunto de ambos cuerpos dio como resultado la plena identificación de los dos presuntos responsables de esos envíos, vecinos de la localidad de San Pedro de Alcántara en la ciudad malagueña de Marbella.

Durante la investigación, se interceptó en julio y agosto cuatro nuevos envíos que contenían cocaína y hachís, de nuevo con el mismo 'modus operandi', de forma que los investigadores constataron la ubicación donde se elaboraba y preparaban los paquetes para su envío.

Una vez reunidos todos los indicios se autorizó por el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella la entrada y registro de un inmueble utilizado como almacén aprehendiendo en su interior 21 kilogramos de marihuana, 1,2 kilogrmaos de cocaína y 26,5 kilogramos de hachís, además de 15.000 euros en efectivos e interviniéndose dos armas cortas de fuego.

La investigación finalizó con la detención del principal sospechoso y responsable del grupo criminal, que fue puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto autor de un delito de tráfico de drogas a nivel internacional decretando su ingreso en prisión.

SEGUNDA OPERACIÓN

La segunda investigación se inicia tras un análisis de riesgo de paquetería en el aeropuerto de San Pablo de Sevilla en el que se levantaron las sospechas de los investigadores al detectar el envío de paquetería procedente de la provincia de Málaga con destino China, habiendo sido consignado en su declaración de exportación como "juguete de bebé". Además, por parte de los investigadores se sospechó que fuese China el destino del envío al ser uno de los mayores exportadores de ese tipo de mercancía y no así como receptor.

Tras la realización de diferentes pruebas a los diversos elementos hallados en el interior del paquete, así como al material que forma su estructura se obtuvo resultado positivo compatible con MDMA-Extasís con un peso de 480 gramos con un valor de 18.000 euros.

A raíz y como consecuencia de estas pesquisas, se procedió a identificar al remitente ubicándolo nuevamente en la localidad marbellí de San Pedro de Alcántara en la provincia de Málaga, procediendo a su detención y puesto junto con las diligencias ante la autoridad judicial como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, decretando su ingreso en prisión.

Las investigaciones, llevadas a cabo entre la Unidad del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Sevilla junto con la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (Udaiff) la Guardia Civil del Aeropuerto de Sevilla, finalizan con la detención de dos personas y la investigación de una tercera descartando algún tipo de conexión entre las mismas.

Ambas operaciones se enmarcan dentro de los planes de lucha contra el tráfico de drogas y permanente colaboración entre Agencia Tributaria junto con la Guardia Civil.