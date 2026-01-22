Dos jóvenes de 21 años, detenidos en un hotel de Mijas (Málaga) con 716 gramos de hachís en tabletas - GUARDIA CIVIL

MÁLAGA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos jóvenes de 21 años de edad han sido detenidos por la Guardia Civil en un hotel de la ciudad malagueña de Mijas cuando estaban en posesión de 716 gramos de hachís en tabletas de las que intentaron deshacerse arrojándolas a los jardines del complejo cuando fueron interceptados por los agentes.

Así lo ha dado a conocer el cuerpo armado en un comunicado, en el que detalla que la operación se inició cuando los agentes se encontraban realizando gestiones en una conocida zona hotelera de la ciudad para la localización de un ciudadano francés que tenía en vigor un señalamiento judicial de búsqueda, detención y personación, relacionado también con el tráfico de drogas.

En la habitación donde se buscaba al reclamado por la justicia, se encontraban dos individuos presuntamente vinculados a este. Para intentar eludir la intervención policial, ambos arrojaron apresuradamente varios paquetes por la ventana hacia una zona ajardinada del hotel.

Los guardias civiles bloquearon la salida de los dos ocupantes y recuperaron inmediatamente los bultos lanzados que contenían siete tabletas de hachís compactadas y listas para su distribución, que arrojaron un peso de 716 gramos.

Ambos varones de 21 años de edad, fueron detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública, y han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Fuengirola, mientras la Guardia Civil continúa con las investigaciones para determinar el origen de la droga y localizar al requisitoriado.