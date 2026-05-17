María Jesús Montero ya se encuentra en el hotel de Sevilla desde el que el PSOE-A sigue el escrutinio electoral del 17M

La candidata del PSOE-A, María Jesús Montero a su llegada a votar en Sevilla en el Colegio de Escuelas Profesionales Sagrada Familia Nuestra Señora de los Reyes. A 17 de mayo de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). Los candidatos a la Presidencia de la J - María José López - Europa Press

SEVILLA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ya se encuentra en el hotel de Sevilla desde el que el PSOE-A realiza este domingo por la noche el seguimiento del escrutinio de las elecciones autonómicas andaluzas.

Fuentes socialistas han explicado que la candidata ha llegado pasadas las 21,00 horas y se encuentra siguiendo el escrutinio con miembros de su equipo en el Hotel NH Collection de la capital hispalense.

María Jesús Montero acudió a votar unos minutos después de las 11,00 horas de la mañana de este domingo al colegio SAFA de la calle Calatrava de la capital hispalense, desde donde animó a los andaluces a no quedarse "en casa" y a acudir a votar "con ilusión", teniendo en cuenta que esta jornada electoral era un "día importantísimo" para Andalucía.

El PSOE-A entonces liderado por Juan Espadas consiguió en las anteriores elecciones andaluzas de junio de 2022 su peor resultado histórico hasta ahora en unos comicios autonómicos en esta región, traducido en 30 escaños y 888.325 votos, el 24,09% del total de los sufragios.

Este domingo, 17 de mayo, podría empeorar ese resultado si se cumplen las encuestas que se han publicado tras el cierre de los colegios electorales. Así, la de Sigma Dos para la Forta pronostica para el PSOE-A una horquilla de entre 26 y 29 escaños, mientras que una de NC Report para 'La Razón' le asigna una proyección de 26 a 27 parlamentarios, y otra de Sociométrica para el diario digital 'El Español' vaticina que los socialistas andaluces podrían quedarse con entre 23 y 25 diputados en un Parlamento que consta de 109.

