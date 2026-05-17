Elecciones andaluzas 2026:PP gana en Málaga con 9 escaños y Adelante estrena parlamentario que arrebata a 'populares'

Imágenes de la jornada electoral en Andalucía . A 17 de mayo de 2026 en Málaga, Andalucía (España). - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 17 May. (EUROPA PRESS) -

Con el 99,07% escrutado, el PP gana las elecciones autonómicas en la provincia de Málaga y consigue nueve escaños, logrando un 44,06% de los votos. Esta cifra supone un escaño menos que los diez parlamentarios obtenidos en los comicios de 2022.

Este escaño perdido por los 'populares' ha ido a parar a Adelante Andalucía, que estrena parlamentario en la próxima Cámara andaluza resultante de las elecciones de este domingo, con un apoyo del 9,33% de los votos.

Por su parte, el PSOE consigue cuatro diputados por Málaga --los mismos que cuatro obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas-- y el 19,95% de votos.

Vox obtiene dos escaños por la provincia malagueña con un apoyo del 14,55%, manteniendo así los dos parlamentarios que logró hace casi cuatro años.

La coalición Por Andalucía, que integra IU y Podemos junto a otras fuerzas de izquierda, mantiene su diputado por Málaga con un respaldo del 5,97%.

La participación en las urnas ha alcanzado el 62,38%, lo que sitúa la abstención en 37,6%.

Los resultados, con el 99,36% escrutado, son los siguientes:

SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'22 VOT'22 %'22 PP 9 328.362 44,06 10 306.688 47,02 PSOE-A 4 148.686 19,95 4 135.304 20,74 VOX 2 108.442 14,55 2 88.215 13,52 ADELANTE_A 1 69.589 9,33 0 24.625 3,77 PorA 1 44.497 5,97 1 52.713 8,08



Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:

COMICIOS VOTANTES ABSTENCION BLANCOS NULOS 2026 752.421 37,6% 7.006 7.201 2022 658.420 46,32% 6.026 6.179



Los diecisiete diputados elegidos por la provincia de Málaga son: por el PP (9), Juanma Moreno, Carolina España, José Ramón Carmona, Rocío Blanco, Arturo Bernal, Jessica Trujillo, Manuel Miguel Cardeña, Sandra Jesús Extremera y Víctor Manuel González García; por el PSOE (4), José Aurelio Aguilar, Ana Villarejo Gil, Daniel Pérez y Patricia Alba; por Vox (2), Antonio Sevilla Rodríguez y Purificación Fernández Morales; por Por Andalucía (1), Ernesto Alba; y Adelante Andalucía (1), Luis Rodrigo Serrano.