Elecciones andaluzas 2026:PP gana en Málaga con 9 escaños y Adelante estrena parlamentario que arrebata a 'populares'

Imágenes de la jornada electoral en Andalucía . A 17 de mayo de 2026 en Málaga, Andalucía (España). - Álex Zea - Europa Press
MÁLAGA 17 May. (EUROPA PRESS) -
Con el 99,07% escrutado, el PP gana las elecciones autonómicas en la provincia de Málaga y consigue nueve escaños, logrando un 44,06% de los votos. Esta cifra supone un escaño menos que los diez parlamentarios obtenidos en los comicios de 2022.
Este escaño perdido por los 'populares' ha ido a parar a Adelante Andalucía, que estrena parlamentario en la próxima Cámara andaluza resultante de las elecciones de este domingo, con un apoyo del 9,33% de los votos.
Por su parte, el PSOE consigue cuatro diputados por Málaga --los mismos que cuatro obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas-- y el 19,95% de votos.
Vox obtiene dos escaños por la provincia malagueña con un apoyo del 14,55%, manteniendo así los dos parlamentarios que logró hace casi cuatro años.
La coalición Por Andalucía, que integra IU y Podemos junto a otras fuerzas de izquierda, mantiene su diputado por Málaga con un respaldo del 5,97%.
La participación en las urnas ha alcanzado el 62,38%, lo que sitúa la abstención en 37,6%.
Los resultados, con el 99,36% escrutado, son los siguientes:
|SIGLAS
| ESC'26
| VOT'26
| %'26
| ESC'22
| VOT'22
| %'22
|PP
| 9
| 328.362
| 44,06
| 10
| 306.688
| 47,02
|PSOE-A
| 4
| 148.686
| 19,95
| 4
| 135.304
| 20,74
|VOX
| 2
| 108.442
| 14,55
| 2
| 88.215
| 13,52
|ADELANTE_A
| 1
| 69.589
| 9,33
| 0
| 24.625
| 3,77
|PorA
| 1
| 44.497
| 5,97
| 1
| 52.713
| 8,08
Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:
|COMICIOS
| VOTANTES
| ABSTENCION
| BLANCOS
| NULOS
|2026
| 752.421
| 37,6%
| 7.006
| 7.201
|2022
| 658.420
| 46,32%
| 6.026
| 6.179
Los diecisiete diputados elegidos por la provincia de Málaga son: por el PP (9), Juanma Moreno, Carolina España, José Ramón Carmona, Rocío Blanco, Arturo Bernal, Jessica Trujillo, Manuel Miguel Cardeña, Sandra Jesús Extremera y Víctor Manuel González García; por el PSOE (4), José Aurelio Aguilar, Ana Villarejo Gil, Daniel Pérez y Patricia Alba; por Vox (2), Antonio Sevilla Rodríguez y Purificación Fernández Morales; por Por Andalucía (1), Ernesto Alba; y Adelante Andalucía (1), Luis Rodrigo Serrano.