Emasa Málaga repara la avería de la tubería de saneamiento dañada en Guadalmar y la red vuelve a estar a operativa

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Málaga (imagen de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Aguas (Emasa) de Málaga ha completado la reparación de la avería registrada en la tarde de este pasado sábado, 30 de mayo, en una tubería de la red de saneamiento a la altura de Guadalmar (distrito Churriana) provocada por la rotura de una pieza de encaje de una ventosa.

Así lo ha comunicado el ayuntamiento malagueño en una nota, donde ha detallado que una vez resuelta la incidencia, la estación de bombeo de aguas residuales de Guadalmar vuelve a estar en servicio y transporta el caudal hasta la estación depuradora del Guadalhorce, por lo que se ha puesto fin al vertido puntual que ha sido necesario realizar mar adentro, a través de un emisario que tiene una longitud de 475 metros.

Por este motivo, y como medida preventiva, el Consistorio ha señalizado la zona de Arraijanal de la playa del Campo de Golf como zona de baño no autorizada temporalmente. Esta limitación se mantendrá, igualmente de forma preventiva, hasta los resultados de las muestras del agua, según ha apuntado.

En este sentido, ha precisado que Emasa ha informado desde el primer momento a la Junta de Andalucía sobre esta incidencia. La incidencia fue detectada en la tarde de este sábado al registrarse una reducción de la presión en la tubería desde la estación de bombeo de Guadalmar.

Desde ese momento, los equipos de Emasa empezaron a trabajar, primero en la localización de la avería y, una vez identificada, en su reparación. La rotura se produjo en la pieza de encaje de una ventosa de esta conducción de 700 milímetros de diámetro.

Para acometer la reparación ha sido necesario paralizar la EBAR Guadalmar conforme al artículo 49.2 del decreto 109/2015 de Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía, que indica que el titular de la actividad utilizará todos los medios a su alcance para reducir al máximo los efectos de la descarga accidental para que el impacto ambiental sea el mínimo posible.