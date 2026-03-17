Endesa refuerza el suministro eléctrico en los Montes de Málaga con la ampliación de la subestación Casabermeja

La actuación ha supuesto una inversión superior a los 1,7 millones de euros y ha permitido dotar a la subestación de un nuevo transformador de 20/25 MVA capaz de transformar energía de 132 kV a 20 kV, es decir de alta a media tensión. - ENDESA

MÁLAGA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de redes, e-distribución, ha finalizado los trabajos de ampliación de la Subestación Casabermeja, una actuación destinada a reforzar el suministro eléctrico de los clientes del municipio homónimo y del conjunto de la comarca de los Montes de Málaga.

Según señalan Endesa en un comunicado, estos trabajos, que se han desarrollado durante dos años, han sido realizados por un equipo de más de 20 profesionales que ha llevado a cabo la instalación de un transformador y la ampliación de las celdas de media tensión, incorporando tecnología de última generación en materia de digitalización y seguridad.

La actuación, que ha supuesto una inversión superior a los 1,7 millones de euros, ha permitido dotar a la subestación de un nuevo transformador de 20/25 MVA capaz de transformar energía de 132 kV a 20 kV, es decir de alta a media tensión.

La llegada y colocación de este equipo ha sido una operación especialmente compleja debido a sus dimensiones y a su peso. Para llevar a cabo esta maniobra, ha sido necesario utilizar una grúa de gran capacidad, coordinando todas las labores bajo estrictas medidas de seguridad.

Además, se han ampliado ocho celdas de media tensión, lo que redundará en la capacidad de maniobra de la red y permitirá actuar con mayor celeridad en caso de una puntual incidencia, lo que se traduce en un suministro más seguro y estable.

Estas obras forman parte del Plan de Inversión de e-distribución destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas para poder reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución.