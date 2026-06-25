La Escuela Municipal de Actividades Náuticas de Vélez-Málaga ofrece este año por una propuesta amplia y segura

Cartel de actividades de la Escuela Municipal Naútica - AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

La temporada de verano empieza en el municipio de Vélez-Málaga con el programa de propuestas ofertado por la Escuela Municipal de Actividades Náuticas, que arranca con una fórmula más amplia y reforzada con nuevos medios a nivel de seguridad.

El acto de presentación ha tenido lugar este jueves, con la presencia del concejal de Deportes, Manuel Gutiérrez; la edil de Empresa y Empleo, Belén Zapata; la concejala de Industria y Comercio, Beatriz Gálvez; y el presidente del Club Náutico, Guillermo Cao.

El responsable municipal de Deportes, Manuel Gutiérrez, ha recalcado que este año "se incrementa la capacidad formativa y se diversifica la oferta programada para todas las edades". Se trata, de una propuesta "más dinámica y variada, acorde a un evento ya consolidado, que permitirá a todos los que estén interesados disfrutar del mar a través de una amplia oferta de actividades náuticas adaptadas a todas las edades y niveles".

En este sentido, el edil municipal ha querido poner en valor el trabajo realizado durante más de medio siglo por parte del Club Náutico de Torre del Mar. "Se trata de una entidad de referencia que acumula más de 50 años formando navegantes y promoviendo la práctica de los deportes náuticos en el litoral veleño. Su trayectoria y experiencia convierten a esta escuela en una de las propuestas estivales más consolidadas y valoradas del municipio", ha reivindicado.

En la misma línea se ha Zapata, apuntado que "esta iniciativa consolida la apuesta por una oferta de ocio saludable, accesible y adaptada a todos los públicos durante el verano, en un entorno privilegiado como es nuestra bahía", ha destacado.

Zapata ha puesto en valor la incorporación de nuevas modalidades, como el remo en banco fijo, "consolidándose este espacio como una referencia para fomentar los hábitos saludables, la formación deportiva y el disfrute del mar".

También ha hecho un llamamiento "a todas las familias, jóvenes y amantes del deporte náutico a que se acerquen, disfruten y participen de esta propuesta, que convierte a Torre del Mar en un punto destacado de turismo náutico en la Costa del Sol, sumando calidad, deporte, salud y turismo".

En materia, el presidente del Club Náutico, ha hecho énfasis en el modelo formativo que se dispone en las instalaciones, conformado por cursos de windsurf, paddle surf, kayak, vela, remo en banco fijo y Optimist, alternativas orientadas a la iniciación y al perfeccionamiento de técnica y conocimientos.

Las inscripciones se pueden efectuar a través de la web clubnauticotorredelmar.es, en su correo electrónico y también vía telefónica.

REFUERZO DE LA SEGURIDAD

Entre los pilares más destacados que suma en 2026 la Escuela Municipal de Deportes Náuticos sobresale la apuesta por reforzar la seguridad. Por ello, se han incorporado nuevas embarcaciones de apoyo destinadas a fortalecer los dispositivos de vigilancia, asistencia y acompañamiento de los participantes durante el desarrollo de las actividades en el agua.

"Esto aumentará la capacidad de respuesta y garantizará un entorno todavía más seguro para todos los usuarios", ha precisado el concejal de Deportes. Monitores titulados y personal especializado refrendan el compromiso de la organización en materia de calidad formativa, con grupos adaptados a cada nivel y bajo estrictos protocolos de seguridad, favoreciendo un aprendizaje progresivo y seguro en contacto directo con el mar.

"La vela es una de esas disciplinas esenciales en nuestra tierra y en el programa de verano", ha reflejado Manuel Gutiérrez, lo que cristalizará en la ampliación de la flota de embarcaciones 'Optimist' para fortalecer la formación base.

Como novedad, esta temporada se incorpora una nueva embarcación tipo Raquero, que amplía la oferta destinada a adultos y facilita el acceso a la navegación tanto en niveles de iniciación como de perfeccionamiento. Paralelamente, cabe reseñar la apuesta por la consolidación del remo, segmento deportivo que tiene al club como referente comarcal.

Durante el verano se ofrecerán cursos intensivos semanales dirigidos a personas a partir de 14 años. "Las actividades náuticas cohesionan deporte, naturaleza, convivencia y aprendizaje, permitiendo a los participantes disfrutar de experiencias únicas en el mar", ha concluido Gutiérrez.