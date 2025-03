España critica modelo económico del Gobierno, con déficit, sin PGE y "que pretende que CCAA incumplamos regla de gasto"

MÁLAGA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos europeos y portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, ha contrapuesto el modelo económico de la Junta de Andalucía "que tiene sus presupuestos aprobados, que no tiene déficit, que no asfixia a los ciudadanos con impuestos" frente al del Gobierno de España "que continuamente tiene déficit, que no tiene Presupuestos Generales del Estado (PGE), que incumple la Constitución y que ahora encima pretende que las comunidades autónomas incumplamos la regla de gasto".

España ha pedido al Gobierno que presente "cuanto antes" los presupuestos y, "si no, que haga decretos específicos para entregar a Andalucía los recursos que nos corresponden". "Estamos pidiendo lo que es de los andaluces, estamos pidiendo justicia", ha reiterado la consejera este viernes en declaraciones a los periodistas en Málaga.

Así, ha señalado que respecto a la ejecución presupuestaria, Andalucía "un año más vuelve a cumplir en el sentido de que no hemos tenido déficit". "Es motivo de satisfacción una comunidad autónoma que cumple con las reglas fiscales, que no tiene déficit, que tiene sus presupuestos aprobados", ha apostillado.

Ha indicado que esto contrasta "con un Gobierno que cada año tiene más déficit", punto en el que ha recordado que ha terminado 2024 "con un déficit superior al del año 2023", por lo que ha considerado que "tendrán que hacer una reflexión: no pueden seguir gastando 40.000 millones de euros más de lo que ingresan, a pesar de que los ingresos se han disparado y están en récord histórico por la subida de impuestos".

"Estamos preocupados porque no hay unos Presupuestos Generales del Estado, preocupados porque se está incumpliendo la obligación constitucional de presentar unos presupuestos en el Congreso de los Diputados", ha asegurado la consejera andaluza, quien ha afeado que "según el Gobierno, sería una pérdida de tiempo los presupuestos".

Al respecto, ha advertido que "lo que es una pérdida de dinero para todos los andaluces" es que "cada día que pasa, el hecho de que no haya PGE implica que Andalucía pierde cientos de millones de euros"; en concreto, "cada mes perdemos 300 millones de euros por la no actualización de las entregas a cuenta", ha dicho; unos recursos que "nos corresponden a los andaluces, porque son los impuestos que se han pagado en Andalucía".

"Hemos perdido ya en estos tres meses, por no actualizar las entregas a cuenta con un decreto específico, 900 millones de euros", ha precisado España, quien ha apuntado que a eso se suman los recursos para la Dependencia "que nos tiene que enviar el Gobierno de España y que no nos lo envía porque no hay Presupuestos Generales del Estado, 200 millones de euros cada año perdidos", lo que supone ya 400 millones de euros.

También se ha referido a las inversiones "que no se ejecutan porque no hay Presupuestos Generales del Estado" y ha señalado que "ni la deuda condonada ni los intereses que supuestamente puedan ahorrar, ninguna de las dos cuestiones se pueden aplicar a políticas públicas".

La consejera ha incidido en que "la condonación trampa y los intereses no sirven para pagar nuestros médicos, ni centros de salud, ni colegios, ni dependencias, ni carreteras, ni obras hidráulicas. No se puede por la regla de gasto y así lo ha dicho la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)".

Por eso, ha aseverado que Andalucía sigue reclamando "una reforma que nos permitiría tener por lo menos 1.500 millones de euros más, que es lo que nos falta a Andalucía porque estamos infrafinanciados". "Y esa reforma del sistema, esos 1.500 millones de euros, sí se podrían utilizar para pagar más médicos, para centros de salud, para nuestras carreteras, para nuestros mayores en la dependencia. Esa es la diferencia", ha apostillado.

"Nosotros no pedimos limosna, nosotros pedimos justicia con Andalucía. Y desde luego el Gobierno tiene que preocuparse de lo que le piden las comunidades autónomas, no solo preocuparse de las cesiones y de los privilegios del independentismo", ha manifestado la consejera.

Según ha apuntado, la falta de PGE "también está empezando a afectar ya a los ayuntamientos", no solo porque las entregas a cuenta "las tienen retenidas", sino también porque "conocíamos que ahora el superávit de los ayuntamientos, el que ha gestionado bien y tiene superávit, no lo va a poder aplicar en inversiones financieramente sostenibles".

"Es decir, no hay PGE, por lo tanto, no hay inversiones en nuestras provincias, en nuestras ciudades y además impide que los ayuntamientos se gasten los superávit, los remanentes en esas inversiones. Esto es una auténtica locura", ha lamentado.

España ha esperado que "cuanto antes" el Gobierno cumpla "con su obligación de presentar presupuestos y, si no, arbitren las medidas para dar soluciones a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que para eso están los gobiernos, para dar soluciones y no para crear problemas".