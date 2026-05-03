España destaca en Málaga que el PP es "el partido del campo" y subraya las inversiones de Moreno en materia de agua

La presidenta del Comité Electoral del PP de Málaga y candidata a las elecciones autonómicas del 17 de mayo, Carolina España. - PP DE MÁLAGA

MÁLAGA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Comité Electoral del PP de Málaga y candidata a las elecciones autonómicas del 17 de mayo, Carolina España, ha destacado este domingo que el PP "es el partido del campo" y ha subrayado las inversiones que ha venido realizando el Gobierno de Juanma Moreno en estos años para revertir los déficits hídricos y que solo en la provincia de Málaga han superado los 400 millones de euros.

En su visita a la Romería Sagrado Corazón de Jesús de Almayate, junto al alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, España ha incidido en que, de los más de 400 millones movilizados por el Gobierno de Juanma Moreno en obras para la gestión del agua, más de 50 millones se han destinado a la comarca de la Axarquía, "muy afectada también por la sequía en estos últimos años".

"En esos periodos ha sido Juanma Moreno y su equipo los que han estado permanentemente al lado de agricultores y ganaderos", ha afirmado, al tiempo que ha precisado que la Axarquía es actualmente referente en reutilización de aguas regeneradas gracias a la inversión en tratamientos terciarios en depuradoras como la de Vélez-Málaga, Torrox o Algarrobo. Esto, ha subrayado España, "ha sido fundamental y vamos a seguir trabajando en esa línea".

En este punto, ha manifestado que Moreno hace los deberes, con inversiones y planificación, al contrario que el Gobierno de España, que no ha ejecutado aún la desaladora de la Axarquía, cuyo anteproyecto ha sido entregado por los regantes y por la Mancomunidad de Municipios Costa del Sol Axarquia al Ministerio de Transición Ecológica para que la ejecute a través de Acuamed.

"Esperemos que con urgencia, cuanto antes, esté funcionando esa desaladora", ha dicho España, quien ha enumerado también otras inversiones que el Gobierno de Juanma Moreno ha ejecutado en esta comarca, como la ampliación del Hospital de la Axarquía, con más de cuatro millones de euros; o los trabajos en el próximo centro de salud de Nerja actualmente en obras y al que se destinan 9,5 millones o la próxima sede judicial de Torrox.

"Juanma Moreno es una persona pegada a la tierra, al campo, a los agricultores y que está haciendo justicia e invirtiendo en la Axarquía. Cuida al campo, lo protege y está pendiente", ha indicado España, y ha destacado la importancia también para agricultores y ganaderos de que Moreno sea vicepresidente del Comité Europeo de las Regiones porque "es una persona que es escuchada y respetada en la Unión Europea".

En suma, la candidata popular a las elecciones andaluzas ha apelado a la responsabilidad y a la estabilidad que garantiza Juanma Moreno y ha pedido que las urnas el próximo 17 de mayo "se siembren de votos del Partido Popular". "Apostar por Juanma es la única manera de seguir avanzando, de seguir progresando, de que haya estabilidad, de que haya seguridad, de que haya confianza, en definitiva, que no demos ni un paso atrás", ha enfatizado.

"Andalucía es ahora referente, es locomotora económica de España y no queremos volver, no podemos volver a la Andalucía del pasado, a la Andalucía del paro, a la Andalucía de ser el último y a la Andalucía de ser el farolillo rojo", ha concluido la candidata popular por Málaga.