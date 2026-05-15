España destaca "peso" del campo en economía de Andalucía y aboga por unión de todas las administraciones frente a retos

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (d), durante la atención a los medios de comunicación. - María José López - Europa Press

ANTEQUERA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha participado en Antequera (Málaga) en la Asamblea General de Asaja Málaga, donde ha puesto de relieve "el peso" del campo en la economía andaluza y la necesidad de que las administraciones públicas acompañen al sector agroalimentario "frente a desafíos como la disponibilidad de agua, la rentabilidad de las explotaciones, la simplificación administrativa o el relevo generacional".

Durante una atención a los periodistas, España ha incidido en que "el campo andaluz es un motor económico fundamental para nuestra tierra", precisando que "el 7% de los trabajadores andaluces viven del campo, por lo tanto, si al campo les va bien, a Andalucía también le va bien".

"El campo es un sector moderno, profesionalizado", ha destacado, al tiempo que ha valorado, de igual modo, que "tenemos unos productos de primera calidad, que también arraiga la población al ámbito rural y que lleva la marca Andalucía por todo el mundo".

Por otro lado, ha señalado que "hay muchos retos pendientes", por lo que "todas las administraciones tenemos que estar unidas para solucionar los problemas".

En concreto, ha señalado que "el agua es el principal problema del campo" y ha subrayado que "tenemos que seguir invirtiendo en infraestructuras hidráulicas", pero, ha continuado, "también hay que fomentar el relevo generacional, también hay que mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias".

En definitiva, ha dicho, "por eso estamos aquí, para escuchar a los agricultores, porque nos parece importante que su voz se oiga no solo en toda Andalucía, sino también en Madrid, en Bruselas, y por eso siempre estaremos al lado de nuestros agricultores y ganaderos".

España, junto con el alcalde de Antequera, Manuel Barón, ha dicho que es "un placer acompañar a los socios de Asaja Málaga en su Asamblea General", además, en el día de San Isidro Labrador, su patrón. De igual modo, ha felicitado "a Asaja Málaga" por sus "casi 50 años, ayudando a profesionalizar el sector".

Por su parte, el alcalde de Antequera ha agradecido que "año a año" Asaja se reúna en este municipio malagueño: "Sinceramente, y con respeto a todos, creo que es la zona agrícola, ganadera, más importante de toda la provincia".

"Es un honor es un honor para mí como alcalde que Asaja, esta organización agraria tan importante, la más importante de toda de todo el sector, cada año elija en un día tan especial, para ellos y para todos nosotros, Antequera para su reunión y asamblea anual", ha concluido.