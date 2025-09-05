España dice que seguirán reclamando lo que Andalucía pierde por financiación: "No pedimos solidaridad, pedimos justicia"

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha reivindicado que Andalucía "cada año tiene sus presupuestos y este se aprobará en tiempo y forma"; pero ha lamentado que serán unas cuentas "donde nos seguirán faltando los 1.528 millones de euros que Andalucía pierde cada año por un nefasto sistema de financiación autonómica que nos hace que recibamos menos dinero que el resto de comunidades". "Porque nosotros no pedimos solidaridad, pedimos justicia", ha dicho.

"Queremos los recursos que les corresponden a los andaluces y defenderemos a los andaluces y a Andalucía siempre", ha asegurado España, quien ha indicado que si a Andalucía "nos faltan 1.528 millones de euros en cada presupuesto para destinarlo a nuestros médicos, a nuestros profesores, a nuestros dependientes, a viviendas, a carreteras, lo vamos a seguir denunciando alto y claro".

"Somos un Gobierno serio, un Gobierno responsable, que cumple con nuestras palabras; un Gobierno que tiene presupuestos, que cada año aprueba sus presupuestos", ha incidido la también portavoz de la Junta en declaraciones a los periodistas en una visita a la localidad malagueña de Vélez-Málaga, frente a los Presupuestos Generales del Estado, "que llevan ya dos años prorrogados".

Según ha incidido, la Junta está ya "trabajando en los presupuestos del ejercicio 2026 y sin lugar a dudas seguiremos centrados en mejorar los servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y la dependencia, pero sin olvidarnos ni del agua, ni de la vivienda, ni de la vida empresarial que es la que crea empleo".

Pero ha lamentado que trabajan "con una mano atada a la espalda, con menos recursos que el resto de comunidades autónomas y nos produce, cómo no, cierta tristeza ver cómo el Gobierno de España, el Gobierno de Sánchez, sí atiende las necesidades y los privilegios de otras comunidades autónomas, las necesidades y los privilegios del independentismo y no atiende las necesidades por justicia de Andalucía".

Se ha referido a lo que en su opinión es un "falso debate de la condonación de la deuda", que es "totalmente una trampa contable", ya que, ha reiterado, "realmente el dinero que se podría ahorrar en intereses no se puede gastar en el Estado del bienestar, no se puede gastar en inversiones, no se puede gastar nada más que en reducir más deuda, por lo tanto no se puede gastar en hospitales, no se puede gastar en colegios, no se puede gastar en ningún tipo de inversión o de mejora en la vida de los ciudadanos".

En este punto, ha asegurado que así lo ha dicho la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y "lo han reconocido los propios técnicos de Hacienda, que incluso en la consulta pública del anteproyecto de la ley de condonación, también dicen taxativamente que el ahorro generado por los intereses no podrá incrementar el gasto de las comunidades autónomas".

Según España, "al final estamos viendo que esta condonación se pone en marcha porque es el peaje que el Gobierno tiene que pagar por tener el apoyo del independentismo a pesar de que ese despilfarro del independentismo lo vamos a tener que pagar todos los españoles. Es un pago más para mantener al Gobierno en la Moncloa".

"Pero nosotros, en el Gobierno andaluz, no vamos a permitir ni más maltratos, ni más agravios, ni más perjuicios para Andalucía. Tenemos claro que las administraciones tienen que trabajar conjuntamente, tienen que colaborar, ya sea la administración del Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las diputaciones", ha manifestado.

La consejera ha defendido que la Junta tiende la mano "a todas las administraciones para trabajar siempre tratando de mejorar la vida de todos los ciudadanos, vivan donde vivan" y ha considerado que "no se pueden permitir privilegios a unas comunidades autónomas y beneficios a unas comunidades autónomas en detrimento de otras porque al final están creando ciudadanos de primera categoría y ciudadanos de segunda categoría".

"Para nosotros, los ayuntamientos son importantes, los ayuntamientos tengan el color político que tengan, van a tener siempre a su lado a la Junta de Andalucía, al Gobierno de Juanma Moreno y siempre será este Gobierno andaluz un gobierno, una administración aliada y una administración colaboradora", ha finalizado.