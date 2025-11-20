Especialistas señalan que cáncer de piel sigue siendo una de las patologías cutáneas de mayor crecimiento en población

Especialistas en Dermatología del Hospital Quirónsalud Marbella y de la Universidad de Málaga imparten a médicos de familia un curso sobre cáncer de piel - QUIRÓNSALUD MARBELLA

MÁLAGA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cáncer de piel continúa siendo una de las patologías cutáneas de mayor crecimiento en la población, y su detección precoz es fundamental para mejorar el pronóstico, según han destacado los especialistas participantes en el I Curso sobre cáncer de piel para Atención Primaria, organizado por el Servicio de Dermatología del Hospital Quirónsalud Marbella (Málaga).

Durante la jornada, los expertos abordaron la importancia de identificar lesiones cutáneas sospechosas, así como la prevención basada en hábitos de exposición solar consciente. La doctora Carmen Tienza, especialista en Dermatología, ha destacado la necesidad de que los médicos de Atención Primaria estén preparados para identificar cambios en la piel que puedan indicar malignidad.

"Es fundamental enseñar a los pacientes a observar su piel de manera regular y acudir ante cualquier cambio, como lesiones que crecen, sangran, cambian de color o se adhieren más a la piel", ha señalado.

De igual modo, ha precisado que "un aspecto clave son las queratosis actínicas, lesiones precancerosas que aparecen tras la exposición prolongada al sol y que requieren seguimiento o tratamiento. Ante la más mínima duda, la derivación temprana al dermatólogo es clave. Los médicos de Atención Primaria pueden identificar lesiones benignas y manejar casos de bajo riesgo, evitando complicaciones y permitiendo un tratamiento más eficaz si se detecta a tiempo".

Por su parte, el doctor Ignacio Castaño, Jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Quirónsalud Marbella y organizador de este curso, ha incidido en que "el cáncer de piel es el tumor más frecuente del ser humano y su incidencia va considerablemente en aumento por el envejecimiento de la población y la exposición solar".

Ha añadido que ante lesiones que crecen, cambian de aspecto o color, es importante sospechar malignidad y derivar cuanto antes. Recordó que existen tres tipos principales de cáncer de piel: carcinoma basocelular, carcinoma epidermoide y melanoma, y que en todos ellos la cirugía suele ser el tratamiento de elección, por lo que "el abordaje en fases iniciales es fundamental para el pronóstico a largo plazo".

Por último, el doctor José Aguilera, de la Unidad de Fotobiología de la Universidad de Málaga, ha señalado que "la clave no es evitar el sol, sino aprender a convivir con él de forma saludable: conocer la intensidad de la radiación según la hora y la estación, aprovechar la sombra, utilizar ropa adecuada y fotoprotectores de manera eficiente".

Aguilera ha agregado que los momentos de mayor riesgo son las vacaciones, el deporte al aire libre o las actividades prolongadas bajo el sol, y que la fotoprotección diaria es fundamental, sobre todo en pacientes con antecedentes de lesiones cutáneas o cáncer de piel.

Los especialistas coinciden en que, gracias a la mayor concienciación y a la derivación temprana, los tumores se detectan a menor tamaño y el pronóstico mejora significativamente. Sin embargo, advierten que la incidencia del cáncer de piel sigue aumentando y que es imprescindible mantener programas educativos que fomenten la prevención y la revisión regular de la piel.

Con el I Curso sobre Cáncer de Piel para Atención Primaria, en el que han colaborado los laboratorios Almirall y Cantabria Labs, el Hospital Quirónsalud Marbella refuerza su compromiso con la formación médica continuada y la salud pública, promoviendo una Atención Primaria informada y proactiva en la lucha contra el cáncer de piel.