Estabilizado un incendio en la zona de la urbanización Parque Antena, en Estepona (Málaga)

MÁLAGA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal que afecta a la zona de la urbanización Parque Antena, en la localidad malagueña de Estepona, ha quedado estabilizado según ha informado el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía.

El propio Plan Infoca señala que este incendio, que se encuentra próximo a viviendas, venía afectando el referido emplazamiento desde las 14.20 horas, si bien gracias a la labor de los efectivos desplegados en la zona ya se ha conseguido estabilizar.

En concreto, un helicóptero ligero, uno semipesado y uno pesado; cuatro grupos de bomberos forestales, dos Bricas y tres técnicos de operaciones; y un vehículo autobomba fueron los primeros en actuar en la zona. Actualmente siguen las tareas hasta la extinción del incendio dos grupos de bomberos forestales y una autobomba.

Por su parte, desde Emergencias 112 Andalucía han confirmado que en torno a las 14 horas han recibido las primeras llamadas alertando de este incendio en Parque Antena "que estaría muy cerca de casas". De hecho, han indicado que se habrían visto afectadas algunas zonas exteriores de las viviendas, como pérgolas; y también vehículos.