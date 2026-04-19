Estepona celebrará la Subida Mítica Sierra Bermeja, competición oficial de ciclismo que se celebrará en junio

Cartel de la Subida Mítica Sierra Bermeja en Estepona - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

El municipio malagueño de Estepona (Málaga) acogerá la I Subida Mítica Sierra Bermeja, una prueba oficial de ciclismo que tendrá lugar el 13 de junio desde las 09,00 a las 12,00 horas.

La prueba se dividirá en tres tramos. El primero será un recorrido neutralizado de cuatro kilómetros por las principales calles de la ciudad, el segundo será la subida controlada de 15 kilómetros al Puerto de Peñas Blancas y el último será el ascenso no cronometrado al Refugio de Los Reales.

Una vez finalizada la carrera el Parque Ferial y Deportivo albergará una fiesta para todos los participantes y público en general, con barra de comida y bebida, y multitud de sorteos.

El alcalde, José María García Urbano; el presidente de la Fundación 24 Horas Deportivas, Manuel Vallejo; el director de la carrera, Alejandro Rojas; y el representante del club ciclista 'Tapering del Bueno', impulsores del evento, Domingo Escarcena, han informado del evento deportivo.

García Urbano ha recordado que el pasado año la Real Federación Española de Ciclismo dio categoría de 'Mítica' a la subida en bicicleta a Peñas Blancas, por lo que se convirtió en una de las más destacadas del panorama nacional.

Así, este tramo se ha ido señalizando en cada uno de sus kilómetros y los ciclistas cuentan con información sobre el nivel de dificultad y su pendiente media. De esta forma, ha destacado la oportunidad que supone vivir esta experiencia única, y disfrutar de una jornada de ciclismo, en el mejor ambiente y con un recorrido de lo más especial.

Por su parte, también Rojas ha insistido en que esta es una prueba inclusiva abierta a todos, en la que se puede participar con bicicleta de montaña, gravel, eléctrica, de carretera, etcétera.

Las inscripciones tienen un precio de 18 euros (seguro incluido) y se pueden realizar en la plataforma dorsalchip.com. Además, a todos los participantes se les entregará una bolsa con bebida isotónica y barrita energética, botella para la hidratación, bolsa de piquitos, sobre de jamón, gel energético, ticket de comida y bebida, medalla Finisher, y a los que se inscriban antes del 1 de mayo se les obsequiará con un chaleco cortavientos.

Manuel Vallejo ha agradecido a los impulsores, el club ciclista 'Tapering del Bueno', por esta iniciativa que ha supuesto que el deporte del ciclismo vuelva a estar representado en la jornada de las '24 Horas Deportivas'.

Además, con motivo de la prueba se celebrará un Concurso Fotográfico organizado por el colectivo PhotoEstepona que premiará la mejor foto de la competición. Se podrán presentar tres fotografías por participante, que se tendrán que enviar al correo ingo@photoestepona.com.

El premio será de 100 euros en metálico y la foto ganadora será la imagen oficial del cartel de la siguiente edición de la Subida Mítica a Sierra Bermeja. El resto de fotografías presentadas se subirán a las redes de la organización.