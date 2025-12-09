Estepona (Málaga) eleva el presupuesto destinado a conservación y mantenimiento de la ciudad hasta los 35 millones

Operarios en una imagen de archivo - AYTO ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) intensificará el próximo año la atención a la conservación de barrios, y así ha quedado reflejado en el Presupuesto municipal de 2026 que acaba de ser aprobado. Los recursos económicos destinados a los servicios de mantenimiento y cuidado crecen hasta los 34,8 millones de euros, lo que representa un 26,25% del presupuesto de gasto.

El mantenimiento y conservación de la ciudad se realiza fundamentalmente a través del área de Control Externo, cuyo gasto corriente para estas acciones incluye parques, jardines, playas, infraestructuras y edificios municipales, así como recogida de residuos y limpieza, entre otras.

Según han señalado desde el Ayuntamiento en un comunicado, entre las partidas más destacadas recogidas en las cuentas municipales del próximo año se encuentran los trabajos en parques, jardines y playas, con 9,7 millones de euros; la recogida de residuos, con 9,1 millones; la conservación de infraestructuras, 7,4 millones; tratamiento de residuos, 3,7 millones; o la limpieza de edificios municipales, con 4,7 millones de euros.

El de 2026, han destacado, "es el primer presupuesto del Ayuntamiento de Estepona en el que las cuentas municipales no tendrán que hacer frente al pago de la deuda heredada, lo que abre una nueva era económica para la gestión de los recursos públicos".

Los "importantes esfuerzos" económicos de decenas de millones de euros que anualmente se dirigían a amortizar deuda ahora se emplearán, como anunció el alcalde José María García Urbano, en la bajada de impuestos (el presupuesto contiene una partida de 6,6 millones para la bajada del IBI) y en la mejora de la ciudad, con más inversiones y mejores servicios.

Las cuentas del próximo año contemplan además un impulso al Plan de Barrios, que nació con el objetivo de acometer una completa renovación, mejora y refuerzo del mantenimiento de las zonas residenciales de Estepona. Se trata de actuaciones integrales que comprenden albañilería, pintura, señalización viaria, electricidad, fontanería, jardinería, eliminación de barreras arquitectónicas, pavimentación y acerados.

El Plan de Barrios cuenta con una 'Brigada de Barrios' concreta de operarios, compuesta permanentemente por un equipo mínimo de diez personas. No obstante, se va añadiendo personal de otros servicios municipales en función de las necesidades específicas que presente cada una de las zonas de intervención.

Esta brigada, que va rotando, permanece en cada uno de los barrios donde se vaya actuando hasta que concluya su puesta a punto. De su actuación se van a ver beneficiadas todas las barriadas.

Todas estas actuaciones se complementan con el Plan de Asfaltado que cada año ejecuta el Ayuntamiento, y que ya cuenta con partida económica para su nueva edición. El Presupuesto de 2026 vuelve a realizar además un importante esfuerzo en las partidas para obras en los colegios y escuelas infantiles, así como para obras de reforma y de mantenimiento de las instalaciones deportivas y su equipamiento.