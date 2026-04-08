Estepona (Málaga) ofrece un servicio gratuito de recogida de muebles para evitar los vertederos ilegales

Recogida muebles en Estepona - PICASA

ESTEPONA (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona ha informado de que ofrece un servicio gratuito de recogida de muebles y enseres a los ciudadanos para garantizar la limpieza de la vía pública y evitar vertederos ilegales en el casco urbano y el extrarradio.

El Consistorio en un comunicado ha explicado que las personas que requieran una recogida de muebles, enseres o electrodomésticos, pueden contactar con la delegación municipal de Limpieza a través de la app de Línea Verde o del teléfono 951 70 38 49.

El personal que atiende estos servicios municipales indicará la fecha y horario en la que han de depositarlos en la vía pública para una recogida organizada. "De esta manera, los muebles y demás enseres permanecerán en la calle el menor tiempo posible para no generar molestias a otros vecinos, viandantes y establecimientos comerciales próximos", han detallado.

El Ayuntamiento informa también de que "cada día se recogen una media de 12,5 toneladas diarias de residuos en vertederos ilegales en zonas alejadas del casco urbano, lo que supone casi un 20 por ciento más que los retirados durante el pasado año". Han insistido en que "este problema genera un importante daño a entornos del extrarradio y a nuestro medio ambiente, por lo que se recuerdan las sanciones que suponen este tipo de infracciones".

Así, desde el Consistorio han señalado que en caso de que el abandono de esos residuos esté considerado como infracción leve, la multa puede ser de hasta 2.000 euros. De 2.000 a 100.000 euros si es grave, superando el millón de euros si se depositan residuos considerados peligrosos.

El Ayuntamiento señala que "generar o utilizar vertederos ilegales perjudica a los vecinos que residen en sus proximidades, así como al entorno natural en el que se ubican. Esa falta de civismo también puede generar daños o problemas de seguridad en las personas que caminan o circulan junto a esos depósitos ilegales de basura, ya que ahí se pueden arrojar objetos cortantes, cristales o voluminosos".

Por todas estas razones, el Ayuntamiento considera "fundamental que los ciudadanos se conciencien de que este tipo de prácticas ilegales han de ser abandonadas por el beneficio de todos, a la vez que anima a que utilicen los servicios municipales gratuitos de recogida de enseres, muebles y objetos voluminosos".

El Ayuntamiento también recuerda la opción de depositar este tipo de residuos en el Punto Limpio de Estepona. En este equipamiento público se pueden desechar todos aquellos residuos de origen doméstico que pueden ser reciclados, bien por tener un valor como materia prima y energética, como por el grado de peligrosidad que hace que no se puedan tirar en los contenedores convencionales.

Además, el Consistorio aplica una reducción del tres por ciento sobre la cuota íntegra de la tasa de basura a aquellos contribuyentes que depositen en un punto limpio autorizado, un mínimo de tres veces al año, residuos admisibles para los que no existan contenedores en la vía pública. De esta forma, han explicado, "se contribuye además con el reciclaje y la protección del entorno".

Para que esta reducción pueda aplicarse, el interesado deberá solicitar anualmente acogerse a la misma durante el primer trimestre del periodo impositivo, y presentar la documentación que informe sobre los depósitos efectuados durante todo el año anterior.

Se hará en la sede del Patronato Provincial de Recaudación, en la calle Luis Braille, edificio Puertosol. En este sentido, será necesario presentar el modelo de solicitud normalizado existente, copia del recibo de la Tasa de Recogida de Basuras del año anterior, y copia de los justificantes de cada depósito, que le serán entregado en el Punto Limpio con cada aportación efectuada.