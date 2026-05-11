Un estudio de la UMA revela cómo posición de juego y nivel del rival determinan esfuerzo físico en fútbol femenino

Jugadoras de fútbol en una imagen de archivo - UMA

MÁLAGA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El fútbol femenino ha experimentado un crecimiento sustancial en los últimos años, sumando en la actualidad más de 16 millones de jugadoras federadas a nivel mundial. Este auge ha venido acompañado de un creciente interés científico por estudiar las variables relacionadas con el rendimiento y la salud de las deportistas.

En este contexto, un equipo de investigadores del Departamento de Didáctica de las Lenguas, el Arte y el Deporte de la UMA, en colaboración con Ibima Plataforma Bionand, la Universidad de Granada y la Universidad Internacional de La Rioja, ha monitorizado a 18 jugadoras profesionales de un equipo de la Segunda División española a lo largo de 13 semanas competitivas, han explicado desde la UMA en un comunicado.

El objetivo principal del trabajo fue analizar las fluctuaciones de diversos descriptores de carga externa durante la semana, así como investigar la influencia de la posición en el campo y de factores contextuales --ubicación del partido, resultado o nivel del rival--.

Para realizar las mediciones con la máxima precisión, las deportistas utilizaron dispositivos de Sistema de Posicionamiento Global (GPS) de última generación a 10 Hz. Esta tecnología permite medir al milímetro el trabajo físico real ejecutado en términos de distancia, velocidad y aceleración.

LA DEMARCACIÓN, CLAVE EN EL RENDIMIENTO

El análisis de los miles de datos extraídos demuestra que el rol de juego es un factor determinante en el desgaste físico. Las métricas revelan diferencias muy acusadas en variables clave como la distancia explosiva o la carrera a alta velocidad (acciones por encima de los 18 km/h). Los resultados de este trabajo han sido publicados en la revista 'Journal of Strength and Conditioning'.

Asimismo, estos datos revelan que las jugadoras de banda (extremas e interiores) y las delanteras son las que acumulan mayor distancia a alta velocidad a lo largo del microciclo (es decir, la semana de trabajo entre dos partidos). De hecho, durante los días de encuentro, las futbolistas de banda llegaron a registrar valores hasta tres veces superiores en alta intensidad en comparación con las defensas centrales.

Estas últimas mostraron, por lo general, los valores más bajos en indicadores clave como la distancia explosiva o la carga metabólica elevada.

"Los resultados confirman que las jugadoras con roles más ofensivos están expuestas a mayores demandas de alta intensidad, tanto en competición como en entrenamiento", ha apuntado Omar Sánchez Abselam, uno de los investigadores de la UMA responsable del estudio, al tiempo que ha añadido que "comprender estas diferencias posicionales es fundamental para individualizar los programas de preparación física y, al mismo tiempo, para diseñar estrategias preventivas específicas para cada perfil de jugadora".

EL IMPACTO DEL NIVEL DEL ADVERSARIO

Además de las diferencias individuales por posición, el estudio evaluó la influencia del contexto competitivo. En este apartado, los investigadores descubrieron un dato muy llamativo que desafía la intuición táctica: la carga externa del microciclo es significativamente mayor cuando el equipo se enfrenta a los rivales de menor estatus o peor clasificados.

Este sobreesfuerzo, que se traduce en un incremento de entre un 15% y un 20% en las distancias totales recorridas y en los esfuerzos de alta intensidad, es superior al registrado frente a equipos de la parte alta de la tabla. Los autores sugieren que "esta mayor demanda condicional en el microciclo se puede atribuir a una estrategia intencionada del staff técnico que, en previsión de una teórica menor exigencia impuesta por un rival inferior, aproveche para elevar la carga semanal"

"LA IMPORTANCIA DEL TAPERING"

La investigación confirmó además que las demandas varían drásticamente en función de la proximidad del partido. El día del encuentro supone la mayor exigencia para las futbolistas, acumulando más del 50% de la distancia recorrida a alta velocidad de toda la semana.

Por otro lado, el día previo al encuentro es, sin embargo, la jornada menos exigente del microciclo (representando solo un 14% de la carga máxima semanal). Esta reducción subraya la importancia del tapering (puesta a punto) para garantizar que las futbolistas lleguen en óptimas condiciones y sin fatiga acumulada.

Estos hallazgos suponen una importante aportación práctica al ámbito del rendimiento en el fútbol femenino de élite. En este sentido, los expertos señalan que estas conclusiones deben ser una herramienta de gran utilidad para preparadores físicos y cuerpos técnicos.

Asimismo, recomiendan diseñar los programas de entrenamiento y planificar el microciclo de forma individualizada, teniendo en cuenta cómo la posición de juego y otros condicionantes como el calendario o el nivel del rival pueden alterar los valores de carga de cada futbolista.