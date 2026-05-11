Rodríguez reivindica medidas del PSOE por vivienda pública y critica que Moreno "no ha protegido a la gente"

La secretaria de Vivienda y Agenda Urbana del PSOE, Isabel Rodríguez, en un acto electoral junto al secretario general del PSOE de Málaga y candidato, Josele Aguilar. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Vivienda y Agenda Urbana del PSOE, Isabel Rodríguez, ha defendido las medidas de la candidata socialista María Jesús Montero de "vivienda digna para todos a precio asequible, vivienda pública y protegida, perseguir pisos turísticos ilegales y de momento congelar alquileres" y ha criticado que el presidente andaluz y candidato del PP, Juanma Moreno, "no ha mirado por este derecho, no ha protegido a la gente, ha seguido amparando la desregularización, el fraude y la especulación".

En declaraciones a los periodistas en Málaga, Rodríguez ha pedido el voto "toda la gente de izquierda que durante estos años han trabajado por ese derecho a una vivienda digna y asequible; a todos aquellos que se han manifestado porque este derecho de verdad termine consolidándose en nuestro país y porque vayamos en la dirección correcta".

"A todos aquellos y aquellas que estaban al otro lado de la pancarta, yo les digo que den un paso adelante y que vayan a votar al PSOE, que está de su lado en la defensa del derecho a la vivienda", ha señalado, al tiempo que ha dicho que "queda mucha campaña para poder hablarle a los andaluces y a las andaluzas, a los malagueños y a las malagueñas de lo importante".

Según ha defendido, el PSOE va "a dar la batalla, a hacer esta campaña y a combatir esas encuestas, porque la verdadera encuesta será la de las urnas" y ha reivindicado las políticas del Gobierno socialista que, ha dicho, "estamos por la vivienda asequible, por la vivienda pública, por la vivienda protegida", frente a los que "siguen considerando la vivienda un bien de mercado, un bien para la especulación, un bien para unos pocos".

"Esto es lo que se juegan los andaluces", ha apostillado la también ministra de Vivienda, quien ha recordado que las competencias en esta materia "son competencia exclusiva de la comunidad andaluza". "Esta comunidad que tanto ha reivindicado su autonomía merece una presidenta como María Jesús Montero que quiera ejercerla especialmente en la política que más preocupa a la gente en estos momentos que es la vivienda", ha aseverado.

Según ha expresado, "si la mayoría de los andaluces y andaluzas, como dicen también todos los estudios de opinión, quieren un parque público de vivienda protegido para siempre, lo que tienen que hacer es cambiar a su gobierno, cambiar al PP, cambiar a Moreno Bonilla y votar al PSOE, votar a María Jesús Montero".

Asimismo, se ha referido a la congelación del alquiler y ha dicho que "hoy es posible en Andalucía, como se hace en Cataluña, en Navarra, en País Vasco, en Galicia y ahora también en Asturias". "Si no se hace es porque Moreno no ha querido aplicar la ley que permite congelar el alquiler", ha dicho, mientras que ha recordado que Montero "tiene previsto hacerlo el primer día que sea presidenta de la Junta, si así lo quieren los andaluces y las andaluzas".

"Así que todos aquellos que quieran ver congelado su alquiler, no tengan duda, no pueden votar al PP, no pueden votar a Moreno Bonilla, tienen que votar al PSOE y a María Jesús Montero", ha manifestado Rodríguez, quien también se ha referido a los pisos turísticos ilegales, sobre lo que "las administraciones públicas del PP no dan respuesta".

Para la socialista, los 'populares' "miran a otro lado, no ponen a ningún inspector, que no ponen ninguna fiscalización", por lo que ha considerado que "si hay una mayoría social en Málaga que no quiere estos pisos turísticos en su ciudad y que quiere que sean para malagueños y malagueñas, tienen que propiciar ese cambio de gobierno que anhela y que quiere impulsar el PSOE".

Rodríguez ha instado al presidente andaluz a que en el debate electoral de este lunes "fuera capaz de explicarle a los andaluces qué quiere hacer él en política de vivienda porque lo que ha hecho ya lo sabemos e intuimos que es lo mismo que quiere seguir haciendo, que es no congelar el alquiler, no perseguir los pisos turísticos y que la vivienda se construya en el libre mercado para aquel que se la pueda pagar".

Ha señalado que las propuestas del PSOE "no son palabras, son hechos" y ha recordado que hay normas aprobadas "que se pueden aplicar". "Por tanto, podemos dejar de manifestarnos para lograr que esos derechos sean una realidad si la manifestación del voto de las urnas el próximo 17 de mayo es la correcta y no nos equivocamos con apariencias", ha apostillado.

En cuanto a la propuesta de Montero de adelantar el 20% de la entrada para la compra de una vivienda, ha dicho que "no solamente se puede aplicar, sino que aplaudo la iniciativa" y ha recordado que el Gobierno de España "puso en marcha unos avales, gracias también al apoyo y al impulso de la entonces vicepresidenta María Jesús Montero".

Además, ha asegurado que hay presidentes autonómicos del PSOE "que ya lo están haciendo". "Es decir, si en Andalucía, los jóvenes andaluces no han tenido un préstamo del 20% del valor de sus viviendas a cero interés, no es porque no se haya podido, es porque Moreno Bonilla no ha querido", ha apostillado.

Rodríguez ha visitado junto al secretario general del PSOE de Málaga y candidato, Josele Aguilar, la zona de Buenavista en Málaga capital, donde el Gobierno de España va a construir 1.362 viviendas de protección oficial.

Durante la visita, ha adelantado que el Consejo de Ministros de la próxima semana dará luz verde a las obras de urbanización de este proyecto, con una financiación de 34 millones de euros. Así, ha destacado que, tras dos años de tramitación con el Ayuntamiento, este proyecto entra en una nueva fase.

"No hay tiempo que perder. Hemos comenzado ya la tramitación para que el próximo Consejo de Ministros dé luz verde a las obras de urbanización de estas más de 1.360 viviendas que vamos a construir aquí en Buenavista dentro del proyecto Casa 47", ha explicado.

La responsable socialista ha señalado que este proyecto "va a permitir comparar los dos modelos: el modelo de la izquierda y del PSOE y el modelo de la derecha del PP, de Moreno Bonilla y del alcalde de Málaga".

