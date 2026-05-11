Óscar López: "no hay nadie mejor" que Montero para la Junta por su "compromiso inquebrantable" con lo público

El ministro Óscar López durante su paseo electoral en Jaén capital - PSOE

JAÉN 11 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido que "no hay nadie mejor" que María Jesús Montero para presidir la Junta de Andalucía por su "compromiso increbrantable" con lo público.

En un paseo electoral por Jaén capital, López ha pedido el voto para la candidata socialista y lo ha hecho "a mucha honra" porque "no hay nada más bonito que pedir la confianza de la gente en democracia y además hacerlo para un bien común".

Sobre las encuestas electorales de cara a los resultados del próximo 17 de mayo, el ministro les ha restado importancia aludiendo a comicios anteriores. "Las encuestas decían en julio del 23 que hoy estaría gobernando a Feijóo, y ahí está, Pedro Sánchez, presidente del gobierno, y Feijóo sigue todavía explicándose, preguntándose por qué no es presidente", ha dicho López.

Ha añadido que tras trabajar cuatro años con María Jesús Montero en el gobierno, puede decir que "si hoy España tiene estos datos de crecimiento, estos datos de empleo, estos buenos datos económicos, estas políticas sociales justas y a la vez ha controlado el déficit, ha reducido la deuda, eso ha sido porque María Jesús Montero ha estado al frente del Ministerio de Hacienda".

"María Jesús Montero es uno de los mejores gobernantes que he conocido en mi vida, una de las personas que mejor, desde luego la mejor", ha afirmado López, al tiempo que ha subrayado que no ha visto a nadie como ella "mirar por el interés común, por los recursos públicos, por cómo se destina cada céntimo de euro a mejorar la vida de la gente".

Es por ello por lo que si "Andalucía quiere defender sus servicios públicos, si Andalucía quiere tener más y mejores empleos, si Andalucía quiere que sus cuentas salgan como han salido en el gobierno de España, nadie mejor que María Jesús Montero para presidir la Junta de Andalucía".

En este punto, ha concluido afirmando que "lo mejor para el futuro de la sanidad andaluza, del empleo en Andalucía, de los servicios públicos en Andalucía, es María Jesús Montero".