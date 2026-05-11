El PP destaca las inversiones de Juanma Moreno y critica el "bloqueo" del Gobierno a la Presa de Alcolea de Huelva

La candidata número tres del Partido Popular por la provincia de Huelva al Parlamento de Andalucía, Berta Centeno, en Gibraleón. - PP DE HUELVA

GIBRALEÓN (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

La candidata número tres del Partido Popular por la provincia de Huelva al Parlamento de Andalucía, Berta Centeno, ha destacado en Gibraleón la gestión del Gobierno andaluz en el municipio, frente al "bloqueo" del Gobierno a la presa de Alcolea.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Centeno ha señalado que los populares encaran la última semana de campaña con "mucha fuerza y recorriendo cada rincón de la provincia y escuchando a los vecinos".

En este sentido, ha destacado que Gibraleón es "ejemplo de la acción inversora de Juanma Moreno en la provincia". Entre las actuaciones ha resaltado el nuevo centro de salud del municipio que es "ya una realidad después de muchos años de reivindicaciones y promesas incumplidas por parte de los gobiernos del PSOE".

Asimismo, otro de los proyectos destacados ha sido la Vía Verde que conecta Corrales, Gibraleón y Huelva, con una inversión cercana a los tres millones de euros. Además, en materia agraria y educativa, el Gobierno andaluz ha destinado once millones de euros al sector agrario y más de un millón de euros para mejorar centros educativos del municipio, mientras que la inversión destinada a Dependencia para "atender a las personas más necesitadas" alcanza los 21,3 millones de euros entre 2022 y 2025.

"Estas inversiones demuestran que a Juanma Moreno le importa Huelva y en particular el municipio de Gibraleón frente a un Gobierno de España que desprecia a esta provincia con el bloqueo de la Presa de Alcolea, una infraestructura estratégica para prevenir inundaciones y garantizar agua para la agricultura, la industria, el turismo y el abastecimiento de la población", ha enfatizado la popular.

Berta Centeno, que ha estado acompañada por Paqui Rosa, número cinco en la candidatura por Huelva, ha recordado que ante la "inacción" del Gobierno de Sánchez, la Junta de Andalucía tomó la iniciativa para intentar desbloquear el proyecto y que, "cuando solo faltaba la firma definitiva para reactivar las obras, el Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero decidió echarse atrás".