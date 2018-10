Una exposición de fotografía documental muestra en La Térmica la nueva realidad del barrio malagueño Palma Palmilla

Publicado 03/03/2018 15:14:36 CET

La Térmica acoge la muestra de fotografía documental 'Palma Palmilla', un proyecto que surge de la voluntad de romper prejuicios, abrir las puertas del barrio y plasmar las historias cotidianas de sus habitantes.

Este proyecto colectivo, coordinado por la fotógrafa malagueña Marina Reina en colaboración con los vecinos del popular barrio malagueño, une la mirada social y contemporánea con las imágenes creadas en el taller fotográfico en el barrio.

La muestra, que se podrá visitar desde el 16 de marzo hasta el 22 de abril de 2018 en el centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, ha servido también para crear un archivo documental vecinal único, han indicado desde la institución provincial en un comunicado.

Esta iniciativa comenzó debido a una beca de la Obra Social "la Caixa" que Marina Reina recibió en 2015. Así, fruto de la "curiosidad y la necesidad de conocer qué sucedía realmente dentro de los edificios y plazas del barrio" de la artista así como de "ofrecer una visión más allá del estereotipo de barrio peligroso y marginal que siempre le ha acompañado", surge la exposición.

"Este proyecto es un paseo por un lugar desconocido; se trata de estar sensible y abierto a las sensaciones nuevas, que son muy potentes en el barrio" ha explicado Marina Reina.

"Cuando decidí visitar Palma Palmilla, me encontré con una sensación de incertidumbre, pero también con algo muy especial, una especie de micromundo dentro de nuestra ciudad", ha detallado la fotógrafa malagueña especializada en trabajos de índole social sobre la permeabilidad ente culturas, leguas, razas, economías y religiones diferentes, así como sobre las relaciones entre los emigrantes y habitantes del país al que llegan.

De este modo, Reina ha planteado su trabajo como el resultado de un intercambio cultural. Desde el año 2000, el barrio se abrió a otras culturas y razas, convirtiéndose así en un espacio diverso. Ese fue el espíritu del taller que ofreció a los vecinos.

En él aprendieron historia de la fotografía, el uso de cámaras digitales y analógicas, y cómo contar cada uno su historia con las imágenes que iban tomando con sus cámaras.

"Palma Palmilla nos pertenecía, y podíamos contarla a los demás de una manera libre y fresca, el barrio era lo que veíamos y vivíamos y no sólo era aquello que la gente pensaba", ha detallado Reina.

El siguiente paso, una vez ganada la confianza de los vecinos, ha señalado, "era crear un archivo gráfico y documental con las fotografías de las diferentes familias que habitan el barrio y dotarlo así de memoria visual por vez primera en su historia".

De este modo, "el proyecto personal se transformó en un proyecto colectivo único", ha asegurado. "Palma Palmilla es una invitación a conocer lo desconocido, a romper barreras, a no tener miedo al cambio, a no tener miedo a alguien simplemente porque no es como tú", ha reivindicado.

En el proyecto, que ha contado con la colaboración de "la Caixa" y el apoyo de la biblioteca Alberto Jiménez Fraud, han participado vecinos del barrio como Alicia Asemota, Aminata, Antonio Cabra, Blessing Ojobo, Curro Calatayud, Fatiha Fatni, Heriet Asemota, Ismael Chakron, Joaquín Bellido, Juan Arribas, Kiko Lima, Marieta Martín, Natalia Cortés y Uchenna Thonson.

LA FOTÓGRAFA MARINA REINA

Por su parte, la malagueña Marina Reina estudió farmacia en Granada entre 2004 y 2009. En 2010 se marchó a Madrid a estudiar el máster de fotografía en la escuela EFTI, obteniendo el reconocimiento de primera de su promoción por su proyecto 'Toukibitimréw' sobre inmigración senegalesa en el barrio de Lavapiés.

Ha trabajado como fotógrafa 'freelance' y coordinado varios proyectos entre los que destacan 'África.es', comisariado por la AECID (España, Nigeria, Senegal, Sudáfrica, Etiopía, Guinea Ecuatorial), e 'Invisible Borders Project: Lagos-Sarajevo', un viaje por carretera desde Nigeria a Bosnia.

En 2015 recibió la beca 'Arte para la mejora social' de la Obra Social "la Caixa" por el proyecto 'Palma Palmilla', un trabajo de fotografía documental compartida con colectivos en riesgo de exclusión social.

En estos momentos trabaja en un proyecto personal sobre inmigración entre España y Senegal. Sus proyectos personales utilizan la fotografía documental para abordar temas relacionados con el otro, el movimiento humano y el territorio, ha detallado la Diputación en su comunicado.