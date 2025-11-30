La fachada del Archivo Municipal de Málaga lucirá este viernes ornamentación lumínica navideña por primera vez

Archivo - Imagen de archivo de la Sala de Lecturas del Archivo Municipal. - ARCHIVO MUNICIPAL

MÁLAGA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Municipal estrena ornamentación lumínica exterior a partir de este viernes, día 5, con motivo de la Navidad. Por primera vez este edificio presentará una decoración ornamental lumínica navideña, que se sumará a la tradicional decoración de este período en las calles y edificios emblemáticos de la ciudad.

La ubicación del Archivo Municipal, en una de las zonas más transitadas de la ciudad en estas fechas, convierte a este espacio en un atractivo para visitar durante este periodo festivo.

Se han programado conciertos de corales en el patio de este espacio histórico, mientras que a partir de la próxima semana se podrán visitar dos muestras con temática navideña, según una nota del Ayuntamiento.

El proyecto decorativo navideño ha tenido en cuenta el carácter emblemático del inmueble dentro del paisaje urbano de la ciudad de Málaga, con un alto valor histórico, cultural y arquitectónico.

El Ayuntamiento explica que por la relevancia y visibilidad del edificio las acciones de ornamentación tienen un tratamiento estético coherente con su identidad, respetuosa con su valor patrimonial y adecuada a la imagen representativa e institucional de la ciudad.

Con esta propuesta se pone en valor este edificio del siglo XIX con un claro ejemplo del estilo Modernismo Burgués. El horario de la iluminación será desde las 18:30 horas hasta las 02:00 horas.

MÚSICA CORAL EN EL PATIO DEL ARCHIVO MUNICIPAL

Durante el periodo navideño el Área de Cultura y Patrimonio Histórico ha programado en el Archivo Municipal actividades especiales. Se celebrarán seis conciertos navideños, que serán interpretados por el Coro de la Basílica de Santa María de la Victoria dirigido por Mario Porras Estrada los días 9, 10 y 11 de diciembre.

Pueri Cantores de Málaga, con la dirección de Antonio del Pino Romero, actuará el 16 de diciembre; y el Coro del Orfeón Preuniversitario, también dirigido por Mario Porras Estrada, que ofrecerá su recital los días 17 y 18. Todos los conciertos serán a las 18,00 horas y el acceso es libre y gratuito.

El repertorio lo compondrá música clásica y popular navideña, y entre las piezas que podrán escuchar los asistentes están Jubilate Deo; Gaudete; Campana sobre campana; Noche de Paz; Ave María I y II; Gloria; Veni, Veni Enmanuel; O Magnu, Mysterium, Adeste Fideles, Lord bless you; Christmas Lullaby; Verbum caro factum est Frisina o Shalom.

Desde la próxima semana y hasta el 5 de enero se podrán ver las muestras 'El Milagro de Luz' y 'Tesoros de infancia. Historia del juguete español (1870-1970)'. A partir de este lunes, día 1 diciembre, en la Sala Mingorance 2 y el hall del edificio se podrá ver 'Tesoros de Infancia. Historia del juguete español (1870-1970)'.

La muestra propone un viaje a través de una amplia variedad de juguetes y otros objetos lúdicos infantiles. La exposición la forman piezas de la colección Quiroga-Monte y se centra en el juguete de fabricación española desde el siglo XIX hasta la actualidad.

Desde el miércoles, día 3 de diciembre, en la Sala Mingorance 1, se podrá visitar la exposición 'Milagro de Luz'. Se trata de una selección de trabajos que muestra representaciones de la Natividad y la Epifanía y su relación de la luz con el arte sacro.

Las vidrieras que se exponen son reproducciones impresas en textil en alta calidad retroiluminadas, que representan la Natividad y la Epifanía. Son 25 reproducciones de diferentes formatos que se corresponden con algunas de las vidrieras más representativas que se pueden ver actualmente en templos y edificios religiosos, asistenciales y de culto de todo el mundo.

El horario de visita de las muestras es de lunes a domingo, de 11,00 a 14,00 horas y de 18,00 a 21,00 horas. El 24, 31 de diciembre y el 5 de enero se podrá visitar de 11,00 a 14,00 horas. El 25 de diciembre y el 1 de enero, el espacio permanecerá cerrado. La entrada es libre y gratuita.