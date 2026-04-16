Factoría Echegaray abre el plazo para recibir proyectos para montar en la temporada 2026-27 - PROCULTURA

MÁLAGA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Factoría Echegaray da los primeros pasos de su temporada 2026-27 con la apertura del plazo de recepción de proyectos. La convocatoria para el nuevo curso, el undécimo la productora de Málaga Procultura, está abierta para cualquier persona física, sin límite de edad ni procedencia, que podrá presentar desde este jueves y hasta el próximo 14 de mayo una sola solicitud que incluya bien texto literario, bien propuesta escénica o bien indicaciones coreográficas con los que montar un espectáculo escénico.

Los proyectos se presentarán en www.teatroechegaray.es/factoriaechegaray/proyectos, donde también se pueden consultar las bases y la documentación de la convocatoria. Un Comité de Selección escogerá un máximo de tres de las solicitudes presentadas, han indicado en un comunicado.

El próximo mes de junio de 2026 se dará a conocer la resolución con la selección de los proyectos escogidos, que el vivero escénico municipal montará y exhibirá entre octubre de 2026 y julio de 2027 en el Teatro Echegaray.

La nueva convocatoria de Factoría Echegaray, una iniciativa pionera impulsada por los teatros municipales en 2016 gracias al apoyo de la profesión y del Pleno del Ayuntamiento, tiene como objetivo incentivar y dinamizar la producción de proyectos escénicos en Málaga, que se diseñarán y desarrollarán en beneficio del conjunto de la profesión de la provincia y procurando la presencia de todas las artes escénicas y los distintos lenguajes que las integran.

La convocatoria para esta undécima temporada mantiene los incrementos presupuestarios y las mejoras del proceso de producción adoptados para las dos últimas. Así, la dotación económica máxima para cada proyecto seleccionado será de hasta 30.000 euros. Además, se retribuirá la autoría de los textos con 1.500 euros.

De igual modo, desde la novena temporada el periodo de ensayos se ha incrementado hasta un máximo de 38 días, y se ha adoptado un sistema de control de calidad para todos los proyectos.

Unicaja presenta Factoría Echegaray, una iniciativa de la sociedad municipal Teatro Cervantes de Málaga e Iniciativas Audiovisuales S.A. (Málaga Procultura) con la que se producen obras escénicas desde la temporada 2016-17.

La productora teatral y dancística municipal ha producido y estrenado ya 57 montajes en sus nueve temporadas ya finalizadas y la décima en curso (el próximo jueves 23 de abril se estrena el quincuagésimo octavo, Tramontana). Además, se ha enriquecido y ha ampliado horizontes con distintas ramas (Factoría Innovación, y Factoría Formación) y proyectos paralelos. La compañía Stroke114 se encarga de la producción ejecutiva.

LA CONVOCATORIA PARA LA UNDÉCIMA TEMPORADA DE FACTORÍA ECHEGARAY

El Comité de Selección de los proyectos de la undécima temporada de Factoría Echegaray (2026-27) estará compuesto por el director-gerente de Málaga Procultura en calidad de presidente y por cuatro vocales: dos representantes de Málaga Procultura y dos expertos en artes escénicas.

El Comité valorará las propuestas en función de criterios de creatividad, originalidad, calidad artística y viabilidad económica y de plazos en la realización de los proyectos. La selección, que podrá ser declarada desierta en su totalidad o en parte de la cuantía dotada si los proyectos no reunieran la calidad mínima exigible, se dará a conocer durante el mes de junio de este año.

Cada participante podrá presentar una sola propuesta (texto literario, propuesta escénica o indicaciones coreográficas) y no podrá figurar como miembro en ninguna otra. Los participantes podrán recuperar los proyectos presentados en anteriores convocatorias y no seleccionados.

Los nuevos montajes se producirán y exhibirán en el Teatro Echegaray entre octubre de 2026 y julio de 2027 y tendrán una dotación máxima de 30.000 euro, impuestos incluidos, para cada uno, incluyéndose en la misma todos los gastos de contratación de intérpretes, dirección y producción del espectáculo.

Dicha dotación tan solo podrá rebasarse si a juicio del Comité de Selección existiera un proyecto de mayor dimensión, de una calidad contrastada y de un valor estratégico para las artes escénicas de Málaga cuyo montaje exigiera una dotación superior. El autor o autora del texto tendrá una retribución de 1.500 euro con independencia de si participa o no en el desarrollo del proyecto.

Las cantidades económicas serán gestionadas directamente por Málaga Procultura, que se encargará de la totalidad de los pagos y a la que corresponderán los ingresos de taquilla de las funciones realizadas en el Teatro Echegaray.

La productora también escogerá al director de escena o coreógrafo que considere adecuado para cada proyecto, al equipo artístico y al elenco correspondiente. El elenco será seleccionado por Factoría Echegaray en un casting abierto a intérpretes nacidos o residentes en Málaga, formados en la ESAD, Esaem o Conservatorio Superior de Danza o vinculados a compañías malagueñas en los dos últimos años.

Factoría Echegaray marcará una serie de etapas de control de calidad para todos los proyectos. La productora establecerá y entregará a los directores de cada proyecto un calendario de hitos y revisiones periódicas, desarrollado en función de la naturaleza de cada pieza y con el objetivo de velar por el cumplimiento de los requisitos y estándares de calidad artística propuestos.

Tras sus respectivos periodos de exhibición en el Teatro Echegaray, los montajes se considerarán cedidos a los componentes que realizaron el trabajo de puesta en escena del espectáculo para que, constituidos en cooperativa, sociedad u otra modalidad, lo exhiban en otras plazas, si bien Factoría Echegaray se reserva la potestad de ofertar el montaje a productoras, distribuidoras o circuitos de exhibición pública. En este sentido, y bajo la denominación "Factoría Echegaray presenta a la compañía..., con el espectáculo..." los montajes se ofrecerán a espacios concertados en diferentes ciudades del país.