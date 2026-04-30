Fallece un motorista tras salirse de la vía y chocar contra un árbol en Nerja (Málaga)

Helicóptero del servicio 112, como imagen de archivo. - 112

NERJA (MÁLAGA), 30 (EUROPA PRESS)

Un motorista, cuya identidad no ha trascendido, ha fallecido en la tarde de este jueves en un accidente de tráfico en la localidad malagueña de Nerja, tras salirse de la vía y colisionar contra un árbol.

Según ha informado en una nota el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, el siniestro ha tenido lugar en torno a las 16,10 horas de este jueves en un carril agrícola cerca de los depósitos de la comunidad de regantes de San Isidro, en un camino que conduce al Río Chíllar.

Un testigo ha informado al 112 de que un motorista se había salido de la vía y había chocado con un árbol. Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado un helicóptero médico, y de la Policía Local.

Fuentes policiales han confirmado el fallecimiento del motorista en el lugar del accidente, por lo que se ha activado el protocolo judicial.