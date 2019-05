La Feria de Marbella contará con dos puntos de atención contra agresiones sexistas

Publicado 28/05/2019 16:42:37 CET

MARBELLA (MÁLAGA), 28 May. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Igualdad y Diversidad en funciones de Marbella (Málaga), Isabel Cintado, ha anunciado este martes que la Feria del municipio, que se celebra desde el 5 al 11 de junio, contará con dos puntos de información, asesoramiento y acompañamiento contra posibles agresiones sexistas.

Cintado, que ha comparecido en rueda de prensa, ha señalado que un punto morado se habilitará en la avenida del Mar y prestará servicio durante el horario de la Feria de Día, mientras que el segundo se instalará en el recinto que albergará las atracciones de la Feria de noche.

Ambos puntos se habilitarán junto al retén de la Policía Local y Protección Civil para agilizar la asistencia en el caso de una denuncia y dispondrán de salas en las que se preservarán la privacidad de las personas atendidas.

"Lo que pretendemos es informar, sensibilizar, prevenir y fomentar el respeto a las mujeres, con el objetivo de que las chicas y chicos disfruten de unas fiestas en igualdad de condiciones. Lo que se busca a través de esta campaña de sensibilización es trasladar seguridad y tranquilidad. Para ello, contaremos con medidas de apoyo específicas en el caso de agresiones, en el que seamos testigos de las mismas y también en el de las denuncias", ha agregado la edil.

Además, el Consistorio distribuirá durante la Feria bolsas, pulseras y servilleteros para concienciar contra las agresiones machistas y una guía de sumisión química.

La campaña para prevenir agresiones sexistas en la Feria en honor a San Bernabé ha comenzado con una conferencia dirigida a colectivos, asociaciones de mujeres y de madres y padres de alumnos en la que han intervenido las Mesas de Salud y de Coordinación contra la Violencia de Género y la doctora de medicina del Hospital Comarcal Costa del Sol y autora del protocolo andaluz de actuación sanitaria desde el ámbito de urgencias en la violencia de género y del protocolo de atención en el caso de agresiones sexuales y sumisión química del centro hospitalario, Carmen Agüera.

El Ayuntamiento se ha adherido también a la campaña contra las agresiones sexuales 'Acude, escucha y acompaña' a través de la cual el Instituto Andaluz de la Mujer difunde mensajes como 'No es No', 'Nadie te puede obligar a mantener relaciones sexuales' o 'Acosar no es ligar'.

"En la feria debemos ser todos conscientes de que, si somos testigos de cualquier violencia machista y, sobre todo, de alguna intimidación o humillación, debemos escucharla y acompañarla al punto morado", ha agregado Cintado, que ha destacado que en la Feria de 2018 no se registraron agresiones sexuales o físicas.

Por otra parte, la delegada ha indicado que diversos actos y actividades del programa de la Feria contarán con la lengua de signos y apoyos de comunicación oral para las personas sordas o con discapacidad auditiva y que la zona de atracciones carecerá, entre las 19.00 y las 21.00 horas del viernes de feria, de música alta, sirenas, pitidos y luces que produzcan sobreestimulación para que puedan acudir todos los menores.

"A lo largo de toda la feria, las personas con movilidad reducida van a disponer de un transporte adaptado para el traslado al recinto ferial de noche. Van a ser unas fiestas inclusivas para dar respuesta a las necesidades que plantea la diversidad existente en la sociedad actual", ha finalizado.