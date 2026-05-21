Festival Cirkorama celebra nueva edición consolidándose como un referente del circo contemporáneo en Andalucía

El Vicepresidente Y Diputado De Cultura, Manuel López Mestanza, Presenta La Programación Del Festival De Teatro Circo Cirkorama. - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El festival de circo de la Diputación de Málaga, Cirkorama, celebra su décima edición, consolidándose como un referente del circo contemporáneo en Andalucía. Del 18 al 28 de junio, compañías nacionales y artistas internacionales participarán en una edición especial que llevará espectáculos, formación y acciones de mediación cultural tanto a la capital como a distintos municipios de la provincia.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente de Cultura y Educación, Manuel López Mestanza, que ha explicado que "desde su creación en 2015 con la única excepción de 2020, ya que no se celebró, plazas, teatros y espacios públicos han acogido propuestas circenses contemporáneas que han acercado este arte a miles de personas".

En la rueda de prensa se ha contado con la presencia de representantes municipales de las localidades colaboradoras con el festival, así como con el impulsor de Sohrlin Andalucía, Pablo Díaz, representantes de Territorio Expansivo y distribuidoras.

En este tiempo, el festival ha reunido a 94 compañías nacionales e internacionales y ha impulsado más de 50 acciones formativas y de mediación cultural, alcanzando a más de 35.000 espectadores. "Un crecimiento sostenido que refleja tanto la excelente acogida del público, como el compromiso de las instituciones, artistas y agentes culturales implicados", ha precisado el vicepresidente.

NUEVA PROGRAMACIÓN

La programación gratuita para esta temporada estará formada por 20 espectáculos, dos galas de circo, dos acciones formativas y dos propuestas de mediación cultural, desarrolladas tanto en la capital como en un total de 14 municipios malagueños.

Asimismo, visitarán los distintos espacios las compañías Spinish Circo, Chicharrón Circo Flamenco, Siroco, Maite Guevara, Bragacadavra, Chisgarabis & Kanbahiota, Zirkozaurre, Labsurda, Ameba Teatre y La Belle École. Las galas de circo estarán dirigidas y coordinadas por Antonia Solano.

Como novedades, se contará con un nuevo espacio escénico al aire libre, una pista deportiva situada junto al MVA accediendo por calle Parra, que se sumará al auditorio del Centro Cultural María Victoria Atencia (calle Ollerías, 34), y a los espacios públicos de las localidades de Alhaurín la Torre, Alhaurín el Grande, Almáchar, Antequera, Archidona, Ardales, Benaque (Macharaviaya), Cuevas Bajas, Coín, Istán, Monda, Pizarra, Rincón de la Victoria y Ronda.

Asimismo, un año más, Cirkorama forma parte del circuito 'Circo a Escena', promovido por el INAEM, la Red Española de Teatros y CircoRed, cuyo objetivo es incrementar la presencia y la visibilidad del circo en las programaciones públicas, fomentar la creación de públicos y fortalecer las actividades vinculadas al circo y la comunidad.

ESPECTÁCULOS

En la pista deportiva junto al MVA se celebrarán el 18 de junio, 'Fins al cel' (Hasta el cielo), de la compañía valenciana Spinish; el 20 de junio, 'L'appel du vide', de la compañía murciana Siroco, y el 25 de junio 'Play Time', coproducción de las compañías madrileñas Chisgarabis & Kanbahiota.

En cuanto al auditorio del MVA, el 19 de junio tendrá lugar 'Empaque', de la compañía andaluza Chicharrón Circo Flamenco, espectáculo reconocido con diversos premios, y el 21 de junio '¡Ahora!', de la artista vasca Maite Guevara, considerada una de las grandes referentes nacionales del clown. Las invitaciones estarán disponibles el 15 de junio en www.culturama.cliqueo.es a partir de las 10,00 horas.

Los espectáculos continúan el 24 de junio, con 'Caída libre para personas con vértigo', de la compañía catalana Bragacadavra, una pieza de danza acrobática, teatro y clown que reflexiona sobre las caídas físicas y emocionales; el 26 de junio con 'Ejes', de la compañía vasca Zirkozaurre, una propuesta en torno al juego del diábolo y su dimensión poética y generacional, y el 27 de junio, 'Nos vamos de gala', una gala de circo de ritmo trepidante presentada por El Gran Dimitri y coordinada por Antonia Solano, con la participación de Amanda Wilson, Eleni Anastasaki, Marina Benites 'La Artrópodo', Néstor Aguilera, Luichi Leal y Manu Sin Keli. Las invitaciones se podrán descargar el 22 de junio en www.culturama.cliqueo.es a partir de las 10,00 horas.

Las actividades programadas en el MVA, tanto en sala como en calle, comenzarán a las 20,00 horas. Las invitaciones podrán descargarse gratuitamente a partir de las 10,00 horas, una semana antes de cada espectáculo, a través de www.culturama.cliqueo.es.

CIRKORAMA EN LA PROVINCIA

Cirkorama volverá a recorrer distintos municipios malagueños con un total de 14 representaciones en Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almáchar, Antequera, Archidona, Ardales, Benaque (Macharaviaya), Cuevas Bajas, Coín, Istán, Monda, Pizarra, Rincón de la Victoria y Ronda.

La mayoría de las actividades se celebrarán en espacios acotados, tanto en sala como en calle, y serán de entrada libre hasta completar aforo.

Únicamente Alhaurín de la Torre y Coín requerirán invitación previa. En Alhaurín de la Torre podrán recogerse en el propio espacio cultural a partir del día 1 de junio y, en el caso de Coín, estarán disponibles a través de: http://coin.es/compra-de-entradas

FORMACIÓN Y MEDIACIÓN

López Mestanza ha explicado que Cirkorama ha sido también un espacio de encuentro, reflexión y trabajo colectivo para el sector circense. A lo largo de estos años se han promovido jornadas técnicas, acciones colaborativas y proyectos compartidos junto a entidades como Málaga Escuela de Circo, La Carpa de las Estrellas de Pizarra, La Cajonera (actual La Maraña) y artistas de la provincia.

A ello se suma la colaboración de los ayuntamientos malagueños que, edición tras edición, han abierto sus espacios al festival. En el plano formativo, en esta décima edición, destacan dos acciones formativas y dos propuestas de mediación cultural.

Del 22 al 25 de junio se desarrollará el laboratorio Acrobacias y otras técnicas de circo como lenguaje escénico, impartido por Miguel Ángel Moreno "Bolo". Con inscripción hasta el 15 de junio irá destinado a estudiantes y profesionales de las artes escénicas interesados en la incorporación de lo físico y los objetos en sus espectáculos.

El 23 de junio tendrán lugar las jornadas técnicas Málaga en clave de circo, dirigidas a técnicos de cultura, escuelas de circo, asociaciones, distribuidores y profesionales del sector.

La jornada abordará tres grandes ejes: creación y residencias, exhibición y formación-mediación, conectando la realidad nacional del circo contemporáneo con el contexto local para generar herramientas y propuestas que impulsen el desarrollo del sector en la provincia.

Dentro de las acciones de mediación, por su parte, Territorio Expansivo desarrollará una propuesta previa al inicio del festival destinada a acercar a las familias del barrio al MVA mediante el teatro, el juego, el humor y la creación colectiva. Serán los días 1,2 y 8 y 9 de junio.

El proyecto, contará con la participación del artista malagueño José Ruiz, fundador de Vagamundos Teatro, y se dirige especialmente a personas en situación de vulnerabilidad social o con baja participación cultural, proponiendo un espacio de encuentro y transformación a través de cuatro sesiones de trabajo.

Asimismo, Deplano Teatro coordinará una acción de mediación vinculada al espectáculo Caída libre para personas con vértigo, de Bragacadavra.

El encuentro abordará las técnicas circenses utilizadas en la obra, el proceso de creación y la dramaturgia de la caída como experiencia compartida y transformadora. La actividad culminará con la creación colectiva de un 'Manual de supervivencia para personas con vértigo'. Será el mismo día de la función, el 24 de junio.