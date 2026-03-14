El Festival de Málaga cierra su 29 edición con la proyección este domingo de las películas premiadas - FESTIVAL DE MÁLAGA

MÁLAGA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 29 Festival de Málaga, organizado por el Ayuntamiento de Málaga a través de Málaga Procultura, llega a su fin este domingo 15 de marzo con el tradicional "Maratón del Festival", una jornada especial de proyecciones que reúne en la gran pantalla algunas de las películas galardonadas con los principales premios de esta edición. El público podrá volver a disfrutar de los títulos premiados en las distintas salas del Cine Albéniz a lo largo de todo el día.

Entre los filmes más destacados se encuentran las películas galardonadas con la Biznaga de Oro a la Mejor Película Iberoamericana, El jardín que soñamos, y la Biznaga de Oro a la Mejor Película Española, Yo no moriré de amor, así como la Biznaga del Público de la Sección Oficial, Pioneras. Solo querían jugar.

La jornada comenzará a las 17.00 horas en el Cine Albéniz, Sala 1, con la proyección de El jardín que soñamos, ganadora de la Biznaga de Oro a la Mejor Película Iberoamericana. A continuación, a las 19.15 horas, se proyectará Pioneras. Solo querían jugar, reconocida con la Biznaga del Público en la Sección Oficial. Cerrará la programación de esta sala, a las 22.00 horas, Yo no moriré de amor, galardonada con la Biznaga de Oro a la Mejor Película Española.

Las proyecciones continuarán también en otras salas del Cine Albéniz con distintos títulos premiados en esta edición. En la Sala 2, a las 16.15 horas, se podrá ver El mapa para tocarte, Biznaga de Plata al Mejor Documental. A las 18.30 horas será el turno de Hangar rojo, que ha recibido el Premio de la Crítica de la Sección Oficial, y a las 21.30 horas se proyectará Iván & Hadoum, Biznaga de Plata Premio Especial del Jurado.

Por su parte, la Sala 3 acogerá las proyecciones de los títulos premiados en la sección Zonazine. La jornada comenzará a las 16.00 horas con We Are the Jungle (Somos la jungla), Biznaga de Plata a la Mejor Dirección en Zonazine. A las 18.30 horas se proyectará La carn (La carne), Biznaga de Plata a la Mejor Película Española en esta sección, y a las 21.50 horas se podrá ver Oca, Biznaga de Plata a la Mejor Película Iberoamericana Zonazine.

Las entradas para asistir a estas proyecciones se pueden adquirir tanto en las taquillas del Cine Albéniz como en la web de venta de entradas del festival.