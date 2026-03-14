El Festival de Málaga cierra con el triunfo de 'Yo no moriré de amor', 'El jardín que soñamos' e 'Iván & Hadoum'

Un momento de la gala de clausura del 29 Festival de Málaga. - EUROPA PRESS

MÁLAGA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 29 edición del Festival de Málaga ha terminado en la noche de este sábado con su gala de clausura, celebrada en el Teatro Cervantes. En esta ocasión, las películas 'Yo no moriré de amor', 'El jardín que soñamos' e 'Iván & Hadoum' han sido las grandes triunfadoras del certamen.

No ha faltado un recuerdo a la desaparecida Gemma Cuervo en el arranque de la gala de clausura. "Somos un festival que apuesta por el nuevo talento", han subrayado la periodista Elena Sánchez y la actriz Masi Rodríguez, presentadoras de la gran noche del cine en Málaga.

"Estoy muy impresionada, había películas enormes", ha subrayado Marta Matute, directora de 'Yo no moriré de amor', ganadora de la Biznaga de Oro a Mejor Película Española. La cineasta madrileña, rodeada de gran parte del equipo del largometraje, ha pedido "poner en relevancia la necesidad de un sistema de ayuda" y que haya "más residencias públicas".

"Significa mucho para mí, por todos los años de estar enamorado de hacer cine", ha dicho por su parte Joaquín del Paso, director de 'El jardín que soñamos', ganador de la Biznaga de Plata a Mejor Película Iberoamericana y a Mejor Dirección. Además, su película ha conseguido el galardón a la Mejor Fotografía

Ian de la Rosa, director de Iván & Hadoum' ha recogido el Premio al Mejor Guión y el Premio Especial del Jurado. "Me parece dificilísimo escribir", ha reconocido el joven cineasta y guionista andaluz, que ha preguntado "cuándo va a existir una escuela de cine pública". Y además, su largometraje también le ha valido una Mención Especial al actor Silver Chicón.

El actor Daniel Zárate ha ganado la Biznaga de Plata a Mejor Interpretación Masculina por 'Hangar rojo', que ha agradecido por video desde Chile. "Espero que esta película pueda despertar conciencias", ha deseado el intérprete chileno.

Júlia Mascort, galardonada a Mejor Interpretación Femenina por 'Yo no moriré de amor', ha agradecido a sus padres y a toda su gente: "Esto es de todos". Pero de forma muy especial a su directora, Marta Matute.

"Nos da mucha emoción que la película esté viajando", ha compartido en vídeo el director de 'Hangar rojo', Juan Pablo Sallato, que no ha podido recoger el Premio de la Crítica.

El Premio del Público para la Sección Oficial ha ido para 'Hangar rojo', de Juan Pablo Sallato, y ha sido recogido por su distribuidora. La Biznaga de Plata establecida como Premio del Público por Votación en Sala ha sido para 'Pioneras. Solo querían jugar' y su directora, Marta Díaz De Lope Díaz, ha querido "agradecer al público de Málaga por tanto cariño".

'Dos días', de Gonzaga Manso, se ha llevado el Premio del Público para la Sección Oficial Fuera de Concurso: "Uno de los momentos más bonitos que hemos vivido ha sido en la sala en este festival", ha reconocido su director.

María Magdalena Sanizo, ganadora de la Biznaga de Plata a la Mejor Intérprete Femenina de Reparto por su papel en 'La hija cóndor', ha mostrado una gran emoción: "Para mí ha sido una sorpresa porque es la primera vez que he actuado, y es muy hermoso". Lo ha agradecido con una corta canción en quechua.

La Biznaga de Plata al Mejor Intérprete Masculino de Reparto ha sido recibido por Tomás del Estal, gracias a su trabajo en 'Yo no moriré de amor': "Es la primera vez que vengo a Málaga y no podría estar más contento".

Además, 'Hangar rojo', otra gran ganadora de la noche, también ha visto reconocido su trabajo de edición con el Premio del Mejor Montaje.

En el apartado de Mejor Música, el galardón lo ha recogido el director de 'La hija cóndor', en nombre de Cergio Prudencio y Marcelo Guerrero.

Y no han faltado momentos musicales en la clausura de la 29 edición del Festival de Málaga, con las actuaciones del grupo Viva Suecia, una de las bandas más destacadas del panorama indie español, que abrieron con rotundidad; la cantante malagueña Pasión Vega, que ha aportado uno de los momentos más emotivos de la noche; y la propuesta musical de Tony Grox y Lucycalys.