El festival 'Málaga Clásica' recorre la historia de la música a través de sus revoluciones

MÁLAGA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La undécima edición de 'Málaga Clásica' recorre en cinco conciertos la historia de la música a través de algunas de sus más relevantes revoluciones. El XI Festival Internacional de Música de Cámara abordará entre el 31 de mayo y el 4 de junio diferentes rupturas y cambios en las formas y en los lenguajes musicales acaecidos entre el Barroco y el siglo XX, desde la recreación de sonidos de animales de Biber en el siglo XVII a la celebérrima pieza '4:33' de John Cage.

Entre medias, se escucharán en el Teatro Echegaray, sede de las primeras cuatro veladas de este encuentro camerístico que precisamente se titula 'Revoluciones', partituras de Auber, Bizet, Verdi, Poulenc o Shostakovich, mientras que la clausura del domingo 4 de junio en el Cervantes mostrará dos momentos cruciales del desarrollo compositivo de Beethoven.

Cambios de paradigma tan relevantes como el dodecafonismo de la Segunda Escuela de Viena coinciden en el programa del festival dirigido por los violinistas Jesús Reina y Anna Margrethe Nilsen con obras que suscitaron escándalos mayúsculos en sus estrenos.

Algunos ejemplos son 'La consagración de la primavera', de Stravinski, y composiciones alusivas a procesos revolucionarios contemporáneos, como 'The people united will never be defeated!', serie de variaciones de Frederic Rzewski sobre la canción de Quilapayún 'El pueblo unido jamás será vencido'.

Todo ello, a cargo de un elenco internacional de reconocidos instrumentistas en el que además de Reina y Nilsen figuran los violinistas Robert Kowalski y Joanna Wronko; las violas Laura Romero Alba, Léa Hennino y Tomoko Akasaka; los violonchelistas Oyvind Gimse y Adolfo Gutiérrez; los pianistas Natalia Kuchaeva y Julien Quentin; la soprano Susanne Hvinden Hals, y el tenor Nils Nilsen.

Este viernes por la tarde salen a la venta los cinco conciertos temáticos del XI Festival Internacional de Música de Cámara Málaga Clásica, que ha sido presentado por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y sus dos directores artísticos.

El gerente de Málaga Procultura, Juan Antonio Vigar; el responsable territorial en Andalucía, Ceuta y Melilla de Fundación la Caixa, Juan Carlos Barroso, y el director de Área de Negocio de Caixabank en Málaga, Francisco Ramos, han apoyado con su presencia en la rueda de prensa el anuncio del programa de este año 2023.

Tanto las cuatro sesiones programadas del 31 de mayo al 3 de junio en el Echegaray como las entradas para la clausura tienen un precio único de 15 euros, y la compra del ciclo completo dará derecho a un descuento del 15%. Los conciertos del Echegaray comenzarán a las 20.00 horas, mientras que el cierre en el Teatro Cervantes está previsto para las 19.00 del domingo del 4 de junio.

El XI Málaga Clásica vuelve a estar organizado por su fundación Reina/Nilsen, el Ayuntamiento de la ciudad y Málaga Procultura, y cuenta de nuevo con la colaboración de la Fundación la Caixa, la Academia Galamian y el Hotel del Pintor.

Las cinco sesiones temáticas de esta edición tendrán el aperitivo de los conciertos y conferencias de 'Talentos', el apartado didáctico del Festival organizado en colaboración con la Academia Internacional Galamian. Se desarrollará los días 29 y 30 de mayo en el Echegaray, y su programa concreto está aún por confirmar.

DE 'NUEVOS CAMINOS' A 'GRANDEZA DE BEETHOVEN'

El núcleo central del festival comienza el 31 de mayo con el programa 'Nuevos caminos', con piezas de Biber, P.D.Q. Bach (compositor ficticio inventado por Peter Schickele), Cowell, Paganini, John Cage, Bartók y Kodály unidas por el deseo de representación de elementos naturales.

'Revolución popular', la sesión del 1 de junio, recoge a través de piezas de Rzewski, Auber, Poulenc, Vieuxtemps, Shostakovich y Claude-Michel Schönberg/Alain Boublil partituras asociadas a distintas revueltas sociales.

Con el título de '¡Escándalo!', el concierto del 2 de junio exhibe composiciones de Stravinski, Bizet, Verdi, Rochberg, Puccini y Rossini que en su día fueron malentendidas, protestadas o brutalmente rechazadas.

El dodecafonismo de Schönberg y la Segunda Escuela de Viena protagoniza la cuarta velada, en la que también se escucharán obras de sus discípulos más relevantes, Berg y Webern, agrupadas bajo el título de 'Pioneros'.

Y el epígrafe de la clausura del 4 de junio en el Cervantes, 'La grandeza de Beethoven', expresa de manera fehaciente la capacidad de influencia del compositor de Bonn a través de dos momentos cruciales de su desarrollo creativo.

El Festival Internacional de Música de Cámara Málaga Clásica nació en 2013 gracias a la iniciativa del violinista malagueño Jesús Reina y la violinista noruega Anna Margrethe Nilsen y al apoyo del Ayuntamiento de Málaga y el Teatro Cervantes.

Sus diez ediciones hasta la fecha se han denominado: 'A través del tiempo'; 'Inspirado en el folclore' '¿Qué oía Picasso?'; 'Mitos y leyendas'; 'España en la música'; 'Explosión'; 'Ahora'; 'El arte del violín'; y 'Crescendo'.

EL 'MÁLAGA CLÁSICA' SEGÚN SUS DIRECTORES

"La evolución es algo inherente a la vida. A veces surgen cambios de gran envergadura que se producen en periodos de tiempo muy cortos. A estos cambios los solemos llamar revolución. En la historia de la humanidad, la revolución ha sido algo así como la evolución por voluntad propia del ser humano. Ha habido revoluciones de diversas naturalezas: tecnológicas, industriales, digitales, espirituales, filosóficas, científicas, artísticas..", señalan los directores del festival.

"Algunas de ellas pretendiendo cuestionar un status quo que a menudo es reemplazado por otro. También hay revoluciones que han sido verdaderos fracasos, originándose estas en las ambiciones más oscuras del ser humano, disfrazadas de avance, progreso o lucha de valores que acaban por sumergir a la sociedad en las tinieblas. En estos casos, es común que otra revolución surja y devuelva un poco de luz a la historia siempre cambiante de la humanidad", añaden.

Jesús Reina y Anna Margrethe Nilsen, violinistas y codirectores de Málaga Clásica, continúan señalando: "Al igual que cada nuevo rumbo afecta nuestra percepción y relación con el mundo, también afecta el enfoque de los músicos a la hora de componer, interpretar e incluso escuchar. En los cinco conciertos temáticos centrales de esta edición, abordaremos algunos cambios de paradigmas musicales ligados a diversas revoluciones, abarcando repertorio desde el periodo barroco hasta el siglo XX".

"Se presentarán obras que expandieron el uso de los instrumentos y partituras que causaron verdadera conmoción en sus estrenos, incluso revueltas sociales. Tuvo que pasar mucho tiempo para que estas piezas se percibiesen como magníficas y geniales obras de arte. Entre todas ellas, habrá verdaderos descubrimientos para el oyente. En la XI edición Málaga Clásica: Revoluciones, se pondrá en evidencia el profundo poder transformador de la música en el ser humano", concluyen.