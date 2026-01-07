El Festival de Teatro de Málaga ofrece 34 obras con Els Joglars, Magüi Mira, Juan Echanove o Imanol Arias, entre otros

El 43 Festival de Teatro ofrece 34 obras y acerca a Málaga a Els Joglars, Magüi Mira, Pou, Echanove, Imanol Arias, Adriana Ozores y Las Niñas de Cádiz, entre otros. - MÁLAGA PROCULTURA

MÁLAGA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 43 Festival de Teatro de Málaga ofrece 34 obras de muy diferentes géneros y estilos y acerca a la capital de la Costa del Sol a compañías, directoras e intérpretes de la talla de Els Joglars, Magüi Mira, José María Pou, Juan Echanove, Imanol Arias, Adriana Ozores y Las Niñas de Cádiz.

La actividad comienza este próximo jueves, 8 de enero, con el primer pase del 'Hambre (de Quijote)' de La Líquida en el Hotel AC Málaga Palacio, aunque las puertas de su principal escenario, el Teatro Cervantes, se abrirán el viernes 9 y el sábado 10 con el estreno absoluto de 'El retablo de las maravillas', montaje con el que la compañía Els Joglars celebra su 65 aniversario. La trayectoria de la troupe catalana será reconocida con el Premio Málaga de Teatro en su desembarco en la ciudad.

El encuentro organizado por el Ayuntamiento de Málaga a través del Teatro Cervantes incluye 34 propuestas y cuatro estrenos absolutos en su edición 2026, que volverá a estar estructurada en dos actos, el primero entre el 8 de enero y el 1 de febrero y el segundo del 22 de abril hasta el 30 de mayo.

Ana Torrent, La Zaranda, Sergio Peris-Mencheta, Anabel Alonso, Joaquín Reyes, Coque Malla, Carolina Yuste, Fran Perea y María Barranco son otros de los nombres propios del 43 Festival de Teatro, que vuelve a tener como colaboradores a la Fundación 'la Caixa' e Idealista.

ACTIVIDAD EN LOS DOS TEATROS MUNICIPALES

El Festival de Teatro de Málaga es uno de los encuentros anuales que dan sentido a la actividad de los dos escenarios municipales desde la reapertura del Cervantes y la inauguración del Echegaray. Su edición de 2026 agrupa 34 obras en las que destacan directores e intérpretes como Sergio Peris-Mencheta, que comanda dos obras, 'Blaubeeren' y 'Constelaciones'; Pepa Gamboa, que hace lo propio con 'La casa de Bernarda Alba' de TNT; o Las Niñas de Cádiz con 'La reina brava'.

También Ana Torrent en 'Las amargas lágrimas de Petra von Kant'; Magüi Mira dirigiendo otras dos piezas, 'La barraca' y 'La música', en la que están Ana Duato y Darío Grandinetti; Anabel Alonso al frente de La mujer rota; La Zaranda con 'Todos los ángeles alzaron el vuelo', y la compañía portuguesa Gato SA Teatro de Santo André con 'Une histoire vraie'. El Premio Ángeles Rubio Argüelles de esta edición del festival recae en Adriana Ozores, que encabeza 'Filosofía mundana'.

Fran Perea en 'El efecto', y María Barranco, que acompaña a Imanol Arias en 'Mejor no decirlo', forman la representación malagueña en las obras que llegan al Teatro Cervantes, que también recibirá producciones tan alabadas en su estancia en la cartelera madrileña como 'Carmen, nada de nadie', con Beatriz Argüello y Ana Fernández, o 'Mihura, el último comediógrafo', obras ambas que ponen el foco en dos interesantes personajes de la historia de nuestro siglo XX. El Echegaray contendrá el grueso de los montajes de sello malagueño, con siete obras concebidas aquí.

Como anteriores años, el festival estará dividido en dos actos. El primero discurrirá en enero y el uno de febrero y contendrá los otros tres estrenos, 'El patio número 3', de la nueva compañía Aeterno; 'Cría cuervos', de Teatro del Náufrago, y 'TUC' por Pata Teatro, todos en el Echegaray.

El segundo transcurrirá entre abril y mayo. Esta segunda parte traerá a Málaga a Joaquín Reyes en 'La verdad'; a Coque Malla y Paula Iwasaki en la versión de Barco Pirata de la obra maestra de Kurt Weill y Bertolt Brecht 'La ópera de los tres centavos'; a José María Pou con 'Gigante', y a Carolina Yuste al frente de 'Fronteras'.

'Carmen, nada de nadie', 'Filosofía mundana', 'La reina brava' y 'El sí de las niñas' integrarán el apartado Teatro en Femenino, que organiza el Festival en colaboración con el Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga.

Las entradas para los espectáculos están a la venta en todos los canales de Málaga Procultura. El público interesado podrá beneficiarse de los nuevos abonos abiertos.

PRIMER ACTO

En el primer fin de semana del 43 Festival de Teatro de Málaga La Líquida repone su 'Hambre (de Quijote)', creación de David García-Intriago con menú incluido y música en vivo, en el Hotel AC Málaga Palacio, con funciones de jueves a domingo entre el 8 enero y el 1 febrero.

'El retablo de las maravillas', estreno absoluto de Els Joglars en coproducción con el Cervantes, con funciones el 9 y el 10, farsa que adapta el entremés de Cervantes. El primer teatro municipal exhibirá la historia de unos pícaros que consiguen beneficios mostrando un retablo inexistente del que solo pueden ver las supuestas maravillas quienes no tienen sangre judía y son hijos de legítimo matrimonio.

'Del nido al nicho', el estreno de 'El patio número 3', de Aeterno, y 'Color', de Animasur Teatro, se verán en el Teatro Echegaray. 'Del nido al nicho', creación colectiva plagada de humor negro, poesía y música levanta el telón el viernes 9; el debut de Aeterno, 'El patio número 3' recrea el día 10 la historia de una mujer que hace cola en la cárcel de Sevilla en el verano de 1936, y la crítica alegórica a las estructuras sociales de poder y sometimiento de 'Color' se verá el día 11.

La actividad prosigue en el Cervantes con Barco Pirata y 'Blaubeeren', historia sobre el holocausto con Clara Alvarado y Víctor Clavijo (lunes 12); 'Carmen, nada de nadie', inmersión en la figura de la jefa de gabinete de Adolfo Suárez, con Beatriz Argüello y Ana Fernández (martes 13); la reposición de 'La casa de Bernarda Alba' de TNT bajo el mando de Pepa Gamboa (miércoles 14), y la historia de un magnicidio de la última aventura de Las Niñas de Cádiz, 'La reina brava' (jueves 15).

'Mihura, el último comediógrafo', dirigida por Beatriz Jaén (viernes 16), y 'Las amargas lágrimas de Petra von Kant', interpretada por un elenco en el que están Ana Torrent y Aura Garrido (17 y 18), también se verán en el primer escenario de Málaga. Esta segunda semana propone en el Echegaray el estreno de 'Cría cuervos', sobre las relaciones intrafamiliares (15 y 16). Por su parte, Jóvenes Clásicos ponen en escena una versión libre de 'El sí de las niñas' (17 y 18).

Fran Perea junto a Alicia Borrachero, Elena Rivera e Itzan Escamilla llegan en 'El efecto', montaje que examina con profundidad y humor el origen del amor (lunes 19) al que seguirá una versión del clásico de Blasco Ibáñez 'La barraca' con un reparto coral que ordena Magüi Mira (20 y 21).

'Esencia', enigmática obra de Ignacio García May sobre el reencuentro de dos viejos amigos, pone cara a cara a Juan Echanove y Joaquín Climent (22 y 23 enero), mientras que Magüi Mira repite dirección en 'La música', texto que enfrenta a Ana Duato y Darío Grandinetti (24 y 25 enero). El Echegaray recibe 'Amor (a) muerte', obra de Las Lunas, compañía de Ana Luna Moya y Luna Navajas (día 22), y 'TUC', estreno de Pata Teatro para público familiar (24 y 25).

La tercera semana se inicia con 'La mujer rota', monólogo con la firma de Simone de Beauvoir que adapta y dirige Heidi Stenhardt e interpreta Anabel Alonso (26 de enero) y continúa con La Zaranda y 'Todos los ángeles alzaron el vuelo' (día 27). 'Las amistades peligrosas' de Producciones Come y Calla de dirige David Serrano y protagonizan entre otros Pilar Castro y Roberto Enríquez (28 y 29) y la comedia 'Mejor no decirlo', que agrupa en escena a María Barranco e Imanol Arias (30 y 31).

El Echegaray exhibe los monólogos de Rodrigo Blanco Calderón, Ramón Rodríguez y Jesús Montiel sobre 'El gran Gatsby'(día 28); el texto de Paco Pozo Canaán que protagoniza junto a Montse Peidro (29); 'Fake reality' de Induo Teatro para el público adolescente (30), y 'Une histoire vraie', de Gato SA Teatro (31).